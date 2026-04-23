Ce i-a spus Sorin Grindeanu lui Nicușor Dan în timpul consultărilor de la Cotroceni

După consultări de aproape 7 ore, liderii coaliției de gurvernare par încă departe de un consens. În ciuda tensiunilor, președintele Nicușor Dan își păstrează calmul. „Calm și vom trece prin asta”, a transmis după ședință. Cu toate acestea, tonul optimist nu a fost suficient pentru a debloca negocierile, conform HotNews.ro.

Social-democrații, reprezentați de Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu, au fost fermi în decizia lor de a retrage miniștrii din guvernul condus de Ilie Bolojan. La doar câteva ore după discuțiile de la Cotroceni, această hotărâre a fost oficializată în cadrul ședinței conducerii PSD.

Mai mult, potrivit unor surselor HotNews.ro, Grindeanu i-a transmis președintelui Nicușor Dan că ia în calcul sesizarea Curții Constituționale ca să ceară o clarificare cu privire la ce efecte produce retragerea miniștrilor din cabinetul Bolojan – se consideră că a picat Guvernul pentru că se schimbă componența politică?

În cazul în care sesizarea CCR nu aduce clarificările dorite, PSD ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură, dar doar ca soluție de ultimă instanță. Moțiunea de cenzură este un act prin care Parlamentul retrage mandatul anterior acordat guvernului pentru a administra țara.

AUR pregătește o moțiune, dar e deschis la compromis

În tabăra opoziției, partidul AUR, condus de George Simion, își pregătește propria moțiune de cenzură, pe care intenționează să o depună în jurul datei de 13 mai. Cu toate acestea, Simion a declarat că este dispus să susțină orice altă inițiativă similară venită din partea altor partide, atâta timp cât obiectivul final este căderea guvernului Bolojan.

Un termen des auzit în cadrul întâlnirilor de la Cotroceni a fost «dezescaladare». Deși sună promițător, surse politice citate de HotNews.ro susțin că acest cuvânt nu a fost susținut de măsuri concrete. Fiecare partid și-a expus poziția fără a da semne că ar fi dispus să cedeze din revendicări, accentuând sentimentul de blocaj politic.

Viitor incert: se va implica Nicușor Dan?

Deși președintele a evitat deocamdată să propună o soluție radicală, surse apropiate discuțiilor sugerează că acesta ar putea interveni cu o propunere de premier tehnocrat sau independent doar în cazul în care situația devine imposibil de gestionat. Această variantă este susținută și de grupul Minorităților Naționale, care a adus în discuție ideea unui prim-ministru independent.

Premierul Ilie Bolojan, însă, nu pare dispus să cedeze, exprimându-și scepticismul că schimbarea liderului executiv ar rezolva criza. „Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile așa cum trebuie mai departe. Întrebarea este: cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face în aceste luni și să genereze o criză?”, a declarat Bolojan într-un interviu recent pentru B1 TV.

