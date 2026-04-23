Replica Oanei Gheorghiu, după ce Lia Olguța Vasilescu a spus că „n-a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci". „Reacțiile vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii!"

Replica Oanei Gheorghiu, după ce Lia Olguța Vasilescu a spus că „n-a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci”. „Reacțiile vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii!”

Raluca Vițu
.  Actualizat 23.04.2026, 10:00

Planurile de reformă economică propuse de actualul Executiv au scos la suprafață tensiuni profunde între partenerii de guvernare, transformând o inițiativă administrativă într-un conflict personal și politic de amploare. Intenția vicepremierului Oana Gheorghiu de a lista la bursă pachete de acțiuni ale unor companii de stat a generat o undă de șoc în tabăra social-democrată, culminând cu un atac frontal lansat de Lia Olguța Vasilescu la adresa competenței și integrității viceprim-ministrului.

Atacul Liei Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu a ales un ton extrem de dur pentru a sancționa inițiativele venite din partea vicepremierului învestit în toamna anului 2025. Primarul Craiovei a pus sub semnul întrebării capacitatea administrativă a Oanei Gheorghiu, folosind termeni peiorativi pentru a descrie parcursul profesional al acesteia. Mai mult, social-democrata a adus în discuție veniturile realizate de Gheorghiu în perioada în care activa în sectorul neguvernamental.

„Vine doamna vicepremier care n-a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci și care are o singură experiență, aceea că își trăgea bani, 5.000 de euro pe lună, din donațiile pentru copiii cu cancer”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, potrivit digi24.ro, lansând astfel o provocare directă la adresa legitimității politice a vicepremierului. Acest derapaj de limbaj vine într-un moment de maximă incertitudine pentru stabilitatea coaliției, în contextul în care PSD pare să își recalibreze sprijinul și față de alte figuri proeminente, precum Ilie Bolojan.

Replica vicepremierului și apărarea proiectului spitalului de copii

Oana Gheorghiu a ales o strategie de comunicare bazată pe calm și pe evidențierea realizărilor sale din societatea civilă, refuzând să adopte limbajul agresiv al interlocutoarei sale. Vicepremierul a recunoscut ironic că nu are experiență în administrarea „cotețelor”, preferând să direcționeze discuția către singurul spital construit de la zero în România în ultimele decenii, proiect pe care l-a coordonat prin asociația Dăruiește Viață.

„În primul rând, nu a condus un coteț de curci. Are dreptate aici doamna primar. Mie mi se pare că nivelul discursului politic este foarte jos și, sincer, nu aș vrea să cobor la acest nivel, pentru că cred că românii au nevoie să schimbăm puțin nivelul la care discutăm și să ne uităm la interesul românilor, nu la interesul de moment al unui partid sau al unui grup”, a explicat Oana Gheorghiu.

Referitor la acuzațiile privind salariul său, aceasta a precizat că veniturile au fost transparente și direct proporționale cu efortul depus: „Singurul lucru pe care îl poate spune lumea despre mine este că am avut un salariu, pentru că sunt convinsă că s-au străduit foarte mult să găsească ceva. Am avut un salariu pentru care am muncit foarte mult, pe care îl exagerează.”

Reforma ca măr al discordiei și lupta pentru privilegii

Dincolo de atacurile la persoană, miza reală a conflictului pare să fie rezistența sistemului în fața schimbărilor structurale propuse la nivelul companiilor de stat. Vicepremierul consideră că agresivitatea limbajului politic este doar un paravan pentru teama de pierdere a controlului asupra unor resurse financiare importante, controlate politic în ultimele decenii.

În viziunea Oanei Gheorghiu, listarea la bursă a companiilor de stat reprezintă un pas spre transparență care amenință direct rețelele de influență construite după Revoluție. Ea a concluzionat prin a sublinia că reacțiile violente sunt simptome ale unei schimbări necesare, dar dureroase pentru clasa politică tradițională: „Eu nu cred că a deranjat lista. Eu cred că deranjează reforma, că sperie reforma. Eu cred că oamenii vor să își păstreze interesele. Reacțiile acestea vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii cu care s-au obișnuit în ultimii 35 de ani.”

Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 47 47.49 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) O ferma trasnita- Ediția nr. 64 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) Masini :Atentie la Bucsa - Ediția nr. 63 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) Lilo si Stitch - Ediția nr. 62 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) Robin Hood - Ediția nr. 61 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) Catelul norocos- Ediția nr. 60(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
