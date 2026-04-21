Replica acidă a Olguței Vasilescu pentru susținătorii lui Ilie Bolojan: „Să ne temem de manifestaţiile lor? Vedeți că e de comedie?”

Tensiunile din coaliția de guvernare au explodat într-un conflict fără precedent, transformându-se dintr-o divergență politică într-un schimb de replici de o duritate extremă. În centrul acestui scandal se află și Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD și primar al Craiovei, care a lansat un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, chiar în momentul în care social-democrații au decis să retragă sprijinul politic acordat Guvernului.

Discursul acesteia, marcat de termeni duri și ironii la adresa protestatarilor din Piața Victoriei, marchează o ruptură definitivă între cele două mari partide.

Atacul Olguței Vasilescu la adresa lui Ilie Bolojan

Conflictul a căpătat o turnură neașteptată în timpul ședinței interne a PSD, unde Lia Olguța Vasilescu a recurs la metafore zoologice pentru a-l descrie pe șeful Executivului. Referindu-se la Ilie Bolojan, aceasta a folosit termeni care au stârnit imediat controverse în spațiul public. „Șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat la români”, a declarat vicepreședinta PSD, făcând trimitere la fizionomia premierului, notează Hotnews. Mai mult, aceasta a sugerat că partidul este pregătit pentru o acțiune radicală de curățare a scenei politice, afirmând că urmează o „deratizare”, ca „să scăpăm de adevărații șobolani”.

Ironii la adresa protestatarilor din Piața Victoriei

În timp ce sute de persoane se adunau în fața sediului Guvernului pentru a-și manifesta susținerea față de Ilie Bolojan, Lia Olguța Vasilescu a taxat dur prezența acestora în stradă. Într-o intervenție televizată, primarul Craiovei a pus la îndoială legitimitatea și obiectivele celor din mișcarea „Rezist”, subliniind că opinia acestora nu este relevantă pentru strategia politică a social-democraților. „Adică ce ar trebui noi să facem, să ne temem de manifestaţiile lor şi să ne întoarcem la guvernare sau cum, că nu înţeleg? Vedeţi că e de comedie? Ce să interpretăm? Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul, de ani de zile, şi acum care ies în stradă că de ce pleacă PSD-ul de la guvernare.

Adică cine mai înţelege ce vor cei de la mişcarea Rezist. Înainte erau în stradă ca să ne dea jos. Adică ce să ne facă nouă? Înţeleg că ei sunt acum în stradă ca să cheme la guvernare, înapoi, Partidul Social Democrat”, a spus Vasilescu, la Antena 3.

Disputa electorală și ignorarea contestatarilor

Lia Olguța Vasilescu a ținut să clarifice faptul că PSD nu se simte presat de vocea străzii în acest context, motivând că protestatarii nu fac parte din bazinul electoral al partidului. Ea a respins ideea că formațiunea sa ar trebui să își reconsidere poziția de teama unei imagini negative. „Ne-au votat pe noi aceşti oameni, ca să ne intereseze care este părerea lor despre ce comportament politic are PSD-ul? Nu! Şi atunci…”, a punctat aceasta. Mesajul transmis a fost unul de forță, sugerând că decizia de a părăsi guvernarea este una asumată, indiferent de presiunea exercitată de susținătorii premierului PNL.

Escaladarea limbajului vine pe fondul unei nemulțumiri profunde a PSD față de modul în care membrii săi au fost portretizați recent pe rețelele sociale. Reprezentanții partidului susțin că au fost ținta unei campanii agresive de denigrare, pe care au comparat-o cu metodele de propagandă din perioadele negre ale istoriei.

Această reacție a venit după ce premierul Bolojan comparase anterior pierderile din companiile de stat cu niște șobolani care rod proviziile. În replică la imaginile virale cu lideri PSD prezentați sub formă de rozătoare, partidul a anunțat că va sesiza autoritățile pentru ceea ce numește o „campanie de tip nazist îndreptată împotriva membrilor și susținătorilor săi”, transformând bătălia politică într-un dosar juridic de amploare.

