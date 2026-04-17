Vești bune pentru pensionari. Guvernul vine în sprijinul seniorilor cu beneficii suplimentare

Guvernul a dat undă verde pentru acordarea a aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear în anul 2026, prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Anunțul a fost făcut de Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

Programul vizează pensionarii și alte categorii de persoane care au nevoie de tratament de recuperare în stațiunile balneare din țară.

„Aproximativ 114.000 de bilete vor fi asigurate în 2026”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că programul va continua în aceleași condiții ca în anii precedenți, fiind gestionat de CNPP.

„Aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în 2026 prin Casa Naţională de Pensii Publice. Durata unei serii de tratament balnear este 16 zile, iar durata tratamentului balnear de 12 zile”, a declarat Ioana Dogioiu.

Biletele vor fi distribuite în mai multe serii, în funcție de capacitatea stațiunilor și de solicitările depuse de beneficiari.

Ordonanța privind accesul străinilor pe piața muncii, amânată

În aceeași conferință, Ioana Dogioiu a anunțat că ordonanța de urgență referitoare la accesul străinilor pe piața muncii nu a fost încă adoptată.

„Ea a rămas deocamdată în primă lectură, urmând să mai sufere unele rafinări și să fie adoptată într-o şedinţă ulterioară”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Cine poate beneficia de biletele de tratament

Biletele de tratament balnear sunt destinate mai multor categorii de persoane, în special celor din sistemul public de pensii. Pot solicita bilete:

Pensionarii sistemului public de pensii

Asigurații sistemului public de pensii

Persoanele care beneficiază de legi speciale ce prevăd dreptul la tratament balnear

Asigurații pentru accidente de muncă și boli profesionale, dacă au indicație medicală

Copiii minori cu pensie de urmaș pot primi bilet doar dacă sunt însoțiți de un părinte sau tutore și dacă nu au împlinit 18 ani la data începerii sejurului.

Ajutoarele one-off, amânate pentru luna mai

Ajutoarele one‑off promise pensionarilor ar putea ajunge în mai, cu o lună mai târziu decât era planificat inițial, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Oficialul a explicat că întârzierea este determinată atât de calendarul bugetar întârziat, cât și de sesizarea depusă de AUR la Curtea Constituțională, care a blocat temporar procedurile. Manole a subliniat că autoritățile încearcă în continuare ca sprijinul să fie acordat cât mai aproape de Paște, însă prima tranșă ar putea fi virată odată cu pensiile de după sărbători.

”Există posibilitatea amânării cu maxim o lună pentru ca acest ajutor să ajungă cu pensia de după Paște, nu cu cea înainte. Survine în urma atacării a AUR la CCR. Prima miza a fost sa avem acest sprijin, ne dorim sa fie înainte de Paște și Crăciun, dar chiar dacă vom întârzia puțin cu prima transă, sper să se înțeleagă că este o problem pe care nu o puteam gestiona altfel, bugetul a venit tarziu si atacul la CCR a tergirversat lucrurile”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, la Romania TV.

