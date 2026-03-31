Florin Manole anunță noi măsuri de sprijin pentru pensionari în 2026. „Pentru cei care au nevoie!”

Pensionarii primesc noi asigurări din partea Ministerului Muncii, într-un moment în care presiunea economică și apropierea Sărbătorilor Pascale ridică numeroase întrebări legate de sprijinul financiar. Ministrul Florin Manole a anunțat că programul de tratament balnear va continua fără întreruperi, iar plata pensiilor din aprilie 2026 va fi făcută în avans.

Totuși, ajutoarele one‑off, promise inițial pentru luna aprilie, vor întârzia.

114.000 de bilete de tratament balnear în 2026

Ministrul Muncii a transmis că, imediat după aprobarea bugetului de stat, au fost demarate procedurile pentru continuarea programului de tratament balnear, considerat esențial pentru sănătatea vârstnicilor.

„Imediat după aprobarea bugetului de stat, am inițiat procedurile necesare pentru asigurarea continuității programului de tratament balnear”, a declarat Florin Manole, potrivit Antena 3. El a subliniat importanța acestui sprijin pentru pensionari: „Pentru mulți pensionari, aceste bilete înseamnă un sprijin pentru sănătate și ocazia de a-și recăpăta, măcar pentru o perioadă, echilibrul și starea de bine.”

Pentru anul 2026, ministerul estimează că vor fi disponibile aproximativ 114.000 de bilete. „Este important ca acest program să fie din nou accesibil și să funcționeze constant, pentru cei care au nevoie de el”, a mai spus ministrul.

Pensiile din aprilie, plătite în avans înainte de Paște

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că, având în vedere apropierea Sărbătorilor Pascale, toate pensiile distribuite prin poștă vor ajunge la beneficiari până la data de 9 aprilie 2026. Pentru cei care primesc banii pe card, alimentarea conturilor va avea loc pe 8 aprilie.

„Având în vedere faptul că luna aprilie 2026 este marcată de Sărbătorile Pascale, CNPP a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor”, a transmis instituția.

Citeşte şi: Pensii reduse cu 500 de lei după Mica Recalculare. Pensionarii sunt revoltați: „Chiar o să-mi oprească acești bani?”

Citeşte şi: Fosta divă de la Hollywood, cunoscută din filme cu Al Pacino și Tom Cruise, de nerecunoscut la 67 de ani. Vedeta, surprinsă în metrou cu sacoșele în brațe

Citeşte şi: Tudor Chirilă, răbufnire la adresa autorităților locale: „Vrăjeala cu mobilizarea nu ține. Mergeți la Bolojan să vă explice administrație locală”

Ajutoarele one‑off, amânate pentru luna mai

Deși incluse în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pe 2026, ajutoarele one‑off nu vor putea fi acordate în aprilie. Motivul: actul normativ a fost contestat la Curtea Constituțională.

”Există posibilitatea amânării cu maxim o lună pentru ca acest ajutor să ajungă cu pensia de după Paște, nu cu cea înainte. Survine în urma atacării a AUR la CCR. Prima miza a fost sa avem acest sprijin, ne dorim sa fie înainte de Paște și Crăciun, dar chiar dacă vom întârzia puțin cu prima transă, sper să se înțeleagă că este o problem pe care nu o puteam gestiona altfel, bugetul a venit tarziu si atacul la CCR a tergirversat lucrurile”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, la Romania TV.

