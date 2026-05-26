Schimbări majore de la 1 iulie: Se modifică valoarea contribuției de cotizare pentru pensie. Cât va costa un an de vechime după majorarea salariului minim

Raluca Vițu
.  Actualizat 26.05.2026, 11:28
Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar. Începând cu data de 1 iulie 2026, costul asigurării sociale facultative va crește considerabil, ca urmare directă a deciziei Guvernului de a majora salariul minim brut pe economie.

Această modificare va lovi nu doar în cei care vor să încheie contracte noi, ci și în persoanele care au apucat deja să își plătească vechimea în avans.

Cât costă un an de vechime de la 1 iulie

Majorarea salariului minim brut garantat în plată de la 4.050 de lei la 4.325 de lei modifică automat baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale (CAS). Deoarece cota aplicată este de 25%, suma lunară minimă pe care un cetățean o datorează statului suferă o creștere directă.

Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa de Pensii a Municipiului București, a explicat mecanismul din spatele acestei scumpiri, potrivit digi24.ro: „Costul cumpărării vechimii în sistemul public de pensii va crește de la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul contractelor este de 25% din venitul asigurat, iar nivelul minim al acesteia este raportat la salariul minim brut pe țară. Astfel, după intrarea în vigoare a noii valori, contribuția lunară minimă va ajunge la 1.081,25 lei, față de aproximativ 1.013 lei în prezent.”

Pentru cei care au nevoie să cumpere un an întreg de vechime, efortul financiar va fi mult mai mare. Creșterea salariului minim la 4.325 de lei aduce o povară financiară directă pentru cei care vor să își asigure viitorul. Mai exact, prețul unui singur an de vechime în muncă va ajunge la pragul de 12.975 de lei. Această sumă fixă este rezultatul matematic al aplicării taxei de 25% pe noul salariu brut, multiplicată pentru cele 12 luni ale unui an.

Contractele aflate în derulare, modificate automat. Se plătesc diferențe din urmă

Cea mai neplăcută surpriză o reprezintă faptul că noile prețuri se aplică retroactiv pentru contractele active, fără excepții. Românii care s-au grăbit să achite sume mari în avans pentru a se pune la adăpost de scumpiri vor fi obligați acum să vină cu bani de acasă pentru a acoperi diferențele generate de noul salariu minim.

Odată cu intrarea în vigoare a noului salariu minim, Casele Teritoriale de Pensii vor trece la modificarea automată a contractelor de asigurare socială aflate în derulare. Cetățenii vizați urmează să fie informați oficial prin notificări cu privire la noul cuantum al contribuției lunare. Este important de reținut că plata în avans a vechimii (pe o perioadă de până la un an) nu blochează prețul vechi. Sistemul va aplica recalcularea imediat după majorarea indicatorului economic, ceea ce înseamnă că asigurații vor avea obligația legală de a achita sumele rămase diferență.

Cine poate încheia un contract și care sunt condițiile stricte

Asigurarea voluntară rămâne singura colă de salvare pentru atingerea stagiului minim de cotizare de 15 ani sau a celui complet de 35 de ani, fiind destinată persoanelor fără loc de muncă, românilor din diaspora sau celor care vor o pensie mai mare. Totuși, legea impune reguli stricte privind perioadele ce pot fi acoperite cu bani.

Românii care vor să își acopere golurile din cartea de muncă au la dispoziție o soluție legală: semnarea unui contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. Acest instrument le permite cetățenilor să aleagă exact intervalul pentru care doresc să plătească din buzunar, cadrul legal oferind o flexibilitate mare, de la o singură lună până la o perioadă maximă de 6 ani.

Totuși, procedura vine cu o condiție deosebit de importantă: pot fi cumpărați doar anii în care solicitantul nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul public, adică perioadele necontributive de dinaintea îndeplinirii condițiilor de pensionare.

De asemenea, cetățenii nu sunt obligați să se raporteze doar la pragul minim stabilit de stat. Deși majorarea salariului minim stabilește un nou prag de jos pentru cumpărarea vechimii, legea lasă loc pentru negocieri în funcție de buzunarul fiecăruia. Românii pot opta în mod voluntar pentru plata unei sume mai mari decât procentul minim standard.

