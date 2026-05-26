Mărire de salariu de 25% pentru profesori. Ce acte sunt necesare și când se depun dosarele pentru gradația de merit

Profesorii și personalul didactic auxiliar au la dispoziție trei zile pentru a depune actele necesare pentru gradație. Aceasta reprezintă o creștere de salariu de 25%, acordată pe o perioadă de 5 ani.

Mărire salarială pentru profesori

Profesorii din România au șansa de a beneficia de o majorare salarială de 25%, însă trebuie să acționeze rapid. Între 26 și 28 mai 2026, aceștia pot depune dosarele pentru obținerea gradației de merit, o oportunitate care recompensează munca și dedicarea în domeniul educației.

Potrivit Edupedu.ro, procesul este riguros și presupune respectarea unor cerințe stricte.

Actele necesare pentru gradație 2026

Pentru a aplica, cadrele didactice trebuie să pregătească un dosar complet, care să includă următoarele documente:

Opisul dosarului (în două exemplare, unul fiind returnat candidatului cu semnătura conducerii unității de învățământ);

Cererea-tip, disponibilă la inspectoratul școlar;

Adeverințe cu calificativele obținute în anii școlari evaluați;

Adeverință de vechime în învățământ;

Fișa de (auto)evaluare, completată conform cerințelor inspectoratului școlar;

Raportul de activitate, structurat pe criterii, cu referințe clare la documentele justificative;

Declarația pe proprie răspundere, conform modelului oficial, prin care candidatul garantează autenticitatea documentelor depuse;

Documentele justificative, organizate pe criteriile din fișa de evaluare.

Ministerul Educației subliniază că sunt acceptate doar documentele emise de unități de învățământ preuniversitar, universități, inspectorate școlare, case ale corpului didactic, centre de excelență, CJRAE/CMBRAE sau Ministerul Educației. În cazul în care documentele provin din alte surse, cum ar fi ONG-uri sau alte instituții, acestea trebuie să fie certificate prin semnătura directorului sau a unui reprezentant oficial al inspectoratului școlar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor

Perioada de depunere a dosarelor este scurtă, între 26 și 28 mai 2026. Este esențial ca profesorii să respecte acest termen și să se asigure că dosarele lor sunt complete și bine organizate. Orice document lipsă poate duce la respingerea candidaturii.

Un alt aspect important este legat de verificarea documentelor depuse. Ministerul Educației a reintrodus în ordinul de ministru procedura de anulare a gradației de merit și recuperarea sumelor acordate, în cazul în care se descoperă diplome sau certificate false. Această măsură, eliminată anterior, a fost reintrodusă pentru a asigura corectitudinea procesului.

Gradația de merit este una dintre puținele metode prin care cadrele didactice pot beneficia de o creștere salarială semnificativă.

