Șefa TVR susține că are salariul prea mare, dar nu îl poate reduce. Adriana Săftoiu: „Funcționăm pe o lege din 1994”

Adriana Săftoiu recunoaște că are salariul prea mare
Adriana Săftoiu, șefa TVR, a recunoscut că salariul ei este prea mare. Aceasta explicat într-un episod al podcastului „Judecata de Acum” cum a ajuns venitul său să depășească plafonul stabilit de lege.
„Legea spune ceva foarte simplu: șeful TV e asimilat unui ministru”, a explicat Adriana Săftoiu, sugerând că ar trebui să existe o grilă de salarizare clară.
Totuși, problema apare din aplicarea unui sistem intern de coeficienți, stabilit prin contractul colectiv de muncă al instituției.
„Coeficientul e 10,5 (…) Înmulțiți cu salariul minim”, a detaliat Adriana Săftoiu, explicând cum acest calcul duce la o creștere semnificativă a veniturilor.
Spre deosebire de alte funcții similare din administrația publică, în TVR, salariul fiecărui angajat – inclusiv al șefilor – este influențat de acest sistem de coeficienți legați de salariul minim al instituției.
Acest lucru demonstrează rigiditatea sistemului salarial din TVR, unde modificările nu pot fi decise la nivel individual, ci doar prin mecanisme instituționale și discuții complexe.
„Funcționăm pe o lege din 1994. Legea e o problemă foarte mare”, a afirmat ea, atrăgând atenția asupra unui cadru legislativ depășit, care nu mai reflectă realitățile economice și administrative actuale.