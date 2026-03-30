Șefa TVR susține că are salariul prea mare, dar nu îl poate reduce. Adriana Săftoiu: „Funcționăm pe o lege din 1994”

Adriana Săftoiu, șefa TVR, dezvăluie că salariul său depășește limita legală, însă spune că nu poate fi redus. Potrivit acesteia, reglementările interne și legea din 1994 complică ajustările necesare.

Adriana Săftoiu recunoaște că are salariul prea mare

Adriana Săftoiu, șefa TVR, a recunoscut că salariul ei este prea mare. Aceasta explicat într-un episod al podcastului „Judecata de Acum” cum a ajuns venitul său să depășească plafonul stabilit de lege.

„Legea spune ceva foarte simplu: șeful TV e asimilat unui ministru”, a explicat Adriana Săftoiu, sugerând că ar trebui să existe o grilă de salarizare clară.

Totuși, problema apare din aplicarea unui sistem intern de coeficienți, stabilit prin contractul colectiv de muncă al instituției.

„Coeficientul e 10,5 (…) Înmulțiți cu salariul minim”, a detaliat Adriana Săftoiu, explicând cum acest calcul duce la o creștere semnificativă a veniturilor.

Spre deosebire de alte funcții similare din administrația publică, în TVR, salariul fiecărui angajat – inclusiv al șefilor – este influențat de acest sistem de coeficienți legați de salariul minim al instituției.

De ce nu poate fi redus salariul șefei TVR

Deși poate părea simplu să se reducă un salariu, Adriana Săftoiu subliniază că procesul este mult mai complicat.

„Ca să-mi pot scădea salariul trebuie să deschid Contractul Colectiv de Muncă”, explică ea, adăugând că orice schimbare necesită renegocieri și acordul tuturor părților semnatare.

Acest lucru demonstrează rigiditatea sistemului salarial din TVR, unde modificările nu pot fi decise la nivel individual, ci doar prin mecanisme instituționale și discuții complexe.

„Funcționăm pe o lege din 1994. Legea e o problemă foarte mare”, a afirmat ea, atrăgând atenția asupra unui cadru legislativ depășit, care nu mai reflectă realitățile economice și administrative actuale.

Sursă foto: Hepta

