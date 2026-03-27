Un cuplu a divorțat la 3 minute de la nuntă. Motivul pentru care mireasa a solicitat imediat anularea căsătoriei

O mireasă din Kuweit și-a anulat căsătoria la doar trei minute după ceremonie, stabilind un posibil record mondial pentru cea mai scurtă căsnicie. Tânăra a luat decizia imediat după ce a ieșit de la starea civilă, în urma unei remarci făcute de proaspătul ei soț.

În sala tribunalului din Kuweit, unde cei doi proaspăt căsătoriți au spus „Da”, momentul de bucurie s-a transformat rapid în dezamăgire. Mireasa s-a împiedicat accidental la ieșire, iar reacția soțului său a fost să o batjocorească, numind-o „proastă”.

Fără să stea pe gânduri, femeia s-a întors și i-a cerut judecătorului să anuleze căsătoria pe loc, conform Metro.

Astăzi, la cinci ani de la acel incident, curajul ei continuă să inspire. În mediul online, pe platforma X, utilizatorii au lăudat hotărârea ei de a pune punct unei relații ce nu începea pe un fundament sănătos.

„Dacă așa se comportă încă de la început, e mai bine să pleci”, a scris cineva, în timp ce altă persoană a subliniat: „O căsătorie fără respect e eșuată încă de la început”.

Jean Acker și Rudolph Valentino au divorțat după 20 de minute

Cazul miresei din Kuweit nu este singurul din lume. În 1919, actorii Jean Acker și Rudolph Valentino și-au spus „Da”, dar, 20 de minute mai târziu, Acker a avut dubii. Actrița și-a închis proaspătul soț în afara suitei din luna de miere, refuzând să deschidă ușa, iar Valentino, după ce a bătut în zadar timp de 20 de minute, a plecat acasă.

Acțiunea miresei din Kuweit a fost percepută de mulți ca un exemplu de putere și independență. Un utilizator X a împărtășit propria experiență: „Am fost la o nuntă unde mirele își făcea soția de râs în discursul său, ca și cum ar fi fost un roast. La fel și tatăl mirelui. Ea ar fi trebuit să facă ce a făcut această femeie”.

De asemenea, printre cele mai scurte căsnicii se numără cea a cântăreței Britney Spears cu Jason Alexander. Cei doi s-au căsătorit în 2004 în Las Vegas, însă au anulat căsnicia după doar 55 de ore.

După o nuntă fastuoasă, Kim Kardashian a cerut divorțul de jucătorul NBA Kris Humphries după doar 72 de zile.

Nicolas Cage și Erika Koike sunt alt exemplu de cuplu celebru care a decis să își încheie rapid căsnicia. Aceștia au cerut anularea căsătoriei la doar patru zile după ce și-au unit destinele în Las Vegas, în 2019.

Sursă foto: Shutterstock

