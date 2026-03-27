Sportivele transgender, interzise la Jocurile Olimpice. Cum justifică decizia Comitetul Internațional Olimpic

Femeile transgender nu vor putea participa la probele olimpice feminine, a anunțat joi Comitetul Internațional Olimpic, odată cu prezentarea unei noi politici care limitează eligibilitatea pentru competițiile feminine la persoanele desemnate de sex feminin la naștere. Politica va intra în vigoare începând cu Jocurile Olimpice din 2028, care vor avea loc la Los Angeles.

Sportivele transgender nu au voie să participe la Jocurile Olimpice

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat o nouă Politică privind Protecția Categoriei Feminine (a femeilor) în sportul olimpic și orientări pentru federațiile internaționale și organismele de conducere din sport.

După aprobarea de astăzi de către Comitetul Executiv al CIO, politica se va aplica începând cu Jocurile Olimpice LA28 și nu are efect retroactiv.

Documentul precizează că, pentru toate disciplinele din programul sportiv al unui eveniment CIO, inclusiv Jocurile Olimpice și atât pentru sporturile individuale, cât și pentru cele de echipă, eligibilitatea pentru orice categorie feminină este limitată la femeile biologice.

Citește și: Cine este Jutta Leerdam, campioană olimpică la patinaj viteză. Iubita pugilistului Jake Paul a luat aurul la Jocurile Olimpice

Eligibilitatea pentru categoria feminină va fi stabilită, în primă instanță, prin testarea genei SRY, pentru a detecta absența sau prezența acesteia, conform olympics.

Pe baza dovezilor științifice, CIO consideră că prezența genei SRY este fixă pe tot parcursul vieții și reprezintă o dovadă foarte precisă că un sportiv a trecut prin dezvoltare sexuală masculină. De asemenea, CIO consideră că testarea genei SRY, realizată prin salivă, exudat bucal sau probă de sânge, este neinvazivă comparativ cu alte metode posibile.

Sportivii cu rezultat negativ la testul pentru gena SRY îndeplinesc permanent criteriile de eligibilitate pentru competiția în categoria feminină. În absența unor motive care să indice o eroare, acest test se efectuează o singură dată în viață.

Citește și: Două sportive s-au logodit la Jocurile Olimpice de Ia Milano. Hilary Knight a îngenuncheat în fața iubitei sale, patinatoarea Brittany Bowe

Cu excepția rară a sportivilor diagnosticați cu sindrom de insensibilitate completă la androgeni (CAIS) sau alte diferențe/tulburări rare de dezvoltare sexuală (DSD) care nu beneficiază de efectele anabolice și/sau de creștere a performanței ale testosteronului, niciun sportiv cu rezultat pozitiv la testul SRY nu este eligibil pentru competiția în categoria feminină la un eveniment CIO.

„Ca fostă sportivă, cred cu tărie în dreptul tuturor olimpicilor de a participa la competiții corecte. Politica pe care am anunțat-o se bazează pe știință și a fost elaborată de experți medicali.

La Jocurile Olimpice, chiar și cele mai mici diferențe pot face diferența între victorie și înfrângere. Prin urmare, este absolut clar că nu ar fi corect ca bărbații biologici să concureze în categoria feminină. În plus, în unele sporturi, acest lucru nu ar fi sigur.”, a declarat președinta CIO, Kirsty Coventry.

Citește și: Cine este și cum arată sportiva care își caută iubit la Jocurile Olimpice. Tânăra se descrie ca fiind „cea mai dorită burlăciță din Satul Olimpic”

„Fiecare sportiv trebuie tratat cu demnitate și respect, iar testarea va fi necesară o singură dată în viață. Este nevoie de informare clară despre proces și de consiliere disponibilă, alături de consultanță medicală de specialitate”, a continuat ea.

De ce a fost elaborată politica?

Administrația CIO a fost însărcinată să elaboreze o politică privind protecția categoriei feminine în context olimpic, care să reflecte concluziile grupului de lucru privind această temă, consultările CIO și evoluțiile recente, inclusiv din dreptul internațional al drepturilor omului.

Politica a fost dezvoltată pornind de la ideea că este general acceptat faptul că existența unei categorii feminine este necesară pentru a permite acces egal la sportul de performanță atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Citește și: Gimnastei Ana Bărbosu i-a fost retrasă medalia de bronz de la Jocurile Olimpice. Cazul revine la TAS pentru o nouă sentință, după decizia Tribunalului Federal Elvețian

Aceasta a fost ghidată de obiectivele moderne ale CIO privind egalitatea (șanse egale pentru sportive în finale, pe podiumuri și în competiții), creșterea valorii olimpice (includerea finalelor feminine și masculine în fiecare sport) și vizibilitatea și inspirația (promovarea sportivelor ca modele pentru femei și fete din întreaga lume).

Analiza a inclus consultări cu experți din domenii relevante și feedback din partea federațiilor internaționale și a sportivilor din întreaga lume, inclusiv a celor care ar putea fi afectați de noua politică.

Comitetul Internațional Olimpic a transmis că eligibilitatea va fi „determinată pe baza unui test unic de depistare a genei SRY”.

De asemenea, a precizat că „sportivii cu rezultat pozitiv la testul SRY, inclusiv persoanele transgender XY și sportivii XY-DSD sensibili la androgeni, vor continua să fie incluși în toate celelalte categorii pentru care se califică. De exemplu, sunt eligibili pentru orice categorie masculină, inclusiv pentru un loc desemnat masculin în cadrul oricărei categorii mixte, pentru orice categorie deschisă sau pentru sporturi și probe care nu clasifică sportivii în funcție de sex”.

Președinta CIO, Kirsty Coventry, a declarat într-un comunicat că noua politică „se bazează pe știință și a fost elaborată de experți medicali".

