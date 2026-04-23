Cum a ajuns o familie în Craiova, deși au plătit pentru o vacanță în Cracovia. Pățania lor a devenit virală: „Vrea cineva să râdă puțin?” 

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
O familie din Italia a trecut printr-o experiență cel puțin amuzantă, după ce au ales să petreacă câteva zile în Cracovia. Vacanța lor a fost complet neașteptată, având în vedere că au ajuns în Craiova, România. Iată cum au reacționat și ce s-a întâmplat.
Postarea lor a fost foarte apreciată și mulți au recunoscut că erau pe cale să facă aceeași greșeală. În plus, cu ocazia întâmplării, mulți și-au verificat încă o dată biletele, ca să nu pățească același lucru.
Familia din Italia a decis să profite de ocazie și să descopere la pas Craiova. Ei s-au arătat impresionați de frumusețea orașului românesc și au recomandat Parcul Romanescu, Parcul Englezesc, dar și preparatele locale, în special papanașii.
Membrii familiei s-au întors acasă pe 20 aprilie și au transmis că experiența a fost una minunată, în ciuda confuziei și a faptului că au pierdut bani din cauza rezervărilor de care nu s-au mai putut bucura.
În plus, cei care au văzut postarea au luat-o ca pe un semnal să fie mult mai atenți atunci când își rezervă biletele de călătorie, înainte de a le plăti.
Cel mai bine este să verifici și să ții minte codul aeroportului, astfel încât achiziția biletului de avion să fie mai ușoară, având în vedere că există orașe cu nume asemănătoare, în diferite părți ale lumii.