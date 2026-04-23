Cum a ajuns o familie în Craiova, deși au plătit pentru o vacanță în Cracovia. Pățania lor a devenit virală: „Vrea cineva să râdă puțin?” 

O familie din Italia a trecut printr-o experiență cel puțin amuzantă, după ce au ales să petreacă câteva zile în Cracovia. Vacanța lor a fost complet neașteptată, având în vedere că au ajuns în Craiova, România. Iată cum au reacționat și ce s-a întâmplat.

Au ajuns în Craiova, în loc de Cracovia

Familia din Italia a plătit pentru o vacanță în Cracovia, Polonia, însă au ajuns să viziteze orașul Craiova, din România.

În loc să se supere, familia a ales să se bucure de aventură și să facă haz de necaz, povestind întreaga pățanie pe internet.

Familia, stabilită în Venosa, Italia, a pornit în vacanță spre Cracovia, însă s-a trezit în Craiova. Totul s-a întâmplat din cauza unei rezervări greșite.

Ei au povestit că au ajuns la poarta de îmbarcare din aeroportul Bari, convinși că zboară spre Polonia, însă s-au trezit la Craiova.

„Vrea cineva să râdă puțin?”, începe postarea familiei. Aceștia au explicat că vina le aparține, după ce au făcut o confuzie cu privire la destinațiile care au nume asemănătoare.

Ei au povestit totul într-un grup de Facebook dedicat celor interesați de destinația Cracovia, pentru a îi avertiza și pe ceilalți despre confuzia dintre cele două destinații.

S-au distrat în România

Cu toate că aveau rezervate tururi și cazare în Cracovia, familia a fost nevoită să își adapteze planurile. Italienii s-au hotărât să exploreze Craiova și să se bucure de vacanță cum știu mai bine.

Postarea lor a fost foarte apreciată și mulți au recunoscut că erau pe cale să facă aceeași greșeală. În plus, cu ocazia întâmplării, mulți și-au verificat încă o dată biletele, ca să nu pățească același lucru.

Familia din Italia a decis să profite de ocazie și să descopere la pas Craiova. Ei s-au arătat impresionați de frumusețea orașului românesc și au recomandat Parcul Romanescu, Parcul Englezesc, dar și preparatele locale, în special papanașii.

Membrii familiei s-au întors acasă pe 20 aprilie și au transmis că experiența a fost una minunată, în ciuda confuziei și a faptului că au pierdut bani din cauza rezervărilor de care nu s-au mai putut bucura.

În plus, cei care au văzut postarea au luat-o ca pe un semnal să fie mult mai atenți atunci când își rezervă biletele de călătorie, înainte de a le plăti.

Cel mai bine este să verifici și să ții minte codul aeroportului, astfel încât achiziția biletului de avion să fie mai ușoară, având în vedere că există orașe cu nume asemănătoare, în diferite părți ale lumii.

