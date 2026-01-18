Ce este glamping și ce avantaje are

Tot mai mulți turiști sunt atrași de locațiile glamping și vor să experimenteze cazările cât mai aproape de natură. Dar ce este glamping, cum recunoști o locație glamping și ce avantaje are pentru turiști? Vei descoperi în acest articol tot ce trebuie să știi despre glamping, cu toate avantajele, dar și dezavantajele lui.

De la camping la glamping

Termenul de glamping a fost folosit prima dată în industria turismului din Marea Britanie în anul 2005, dar fenomenul a început să se dezvolte abia în ultimii ani. Dacă vrei să explici pe scurt ce este glamping, ai putea spune că este cazare într-un cort de lux, cu facilități de hotel. În realitate, glamping înseamnă mult mai mult și le oferă turiștilor experiențe inedite.

Află ce este glamping, de ce a luat avânt și cum poți să alegi o locație glamping pentru următoarea ta vacanță! Și în România se dezvoltă de la an la an mai multe locații de glamping care merită descoperite.

Mulți români sunt amatori de camping în vacanțele de vară. Se cazează în căsuțe mici de lemn sau la cort cu prețuri reduse și facilități minime. Dar lucrurile evoluează rapid în turism și tot mai mulți români sunt interesați acum de glamping și de ofertele inedite ale acestui tip de cazare.

Dacă o căsuță de camping îți oferă doar un pat și un televizor, cu baie comună, o cazare glamping îți oferă toate facilitățile de care ai nevoie, ba chiar la un nivel de hotel. Te poți caza în lux la glamping, fără să plătești sute de euro pe noapte, ca la un hotel de patru stele.

Cazările de tip glamping au apărut inițial în Marea Britanie, fiind folosite sporadic pentru festivaluri. Ulterior, corturile de tip glamping au fost îmbunătățite cu mai multă mobilă, cu băi și bucătării, cu saune sau piscine, fiind amplasate în locuri pitorești, mai aproape de natură.

Tot mai mulți turiști sunt atrași de glamping tocmai pentru că le oferă accesul nemijlocit în natură, mai aproape de pădure, de munte sau de un râu răcoros pe timp de vară.

Tinerii care iubesc natura și au o gândire ecologică nu se mai mulțumesc doar cu un simplu cort sau cu o căsuță de camping. Glamping le oferă șansa să fie aproape de natură, să se bucure de libertate și totodată de facilități moderne, inclusiv facilități de lux.

De unde vine termenul glamping

Cuvântul acesta care apare tot mai des pe site-urile de cazări turistice, vine din contopirea a două cuvinte în limba engleză: glamorous camping. Glamping este o nouă formă de cazare, aproape de natură, care îmbină experiența de camping cu facilități de cinci stele. Termenul a fost folosit prima dată în anul 2025 și a fost adăugat în dicționarul englez Oxford în 2016.

Cu ce diferă glamping de hotelurile de lux

Se poate spune că te poți caza într-un glamping la cort, la căsuțe, mici cabane sau containere din sticlă, dar la un nivel ridicat de confort pe care l-ai avea doar dacă ai sta într-un hotel de lux. Bineînțeles, nu este vorba de corturi sau căsuțe oarecare. Antreprenorii care dezvoltă locuri de glamping investesc în corturi de lux sau cabane din lemn cu finisaje de lux, cu pereți mari de sticlă, cu terase spațioase, cu vedere către zone pitorești, munți sau lacuri spectaculoase.

Cazările din glamping oferă paturi de cinci stele, băi private luxoase, bucătării echipate cu tot ce ai nevoie, inclusiv cu aparate de cafea, cuptoare cu microunde sau plite cu inducție.

O altă regulă de bază pentru glamping, pe lângă toate facilitățile de lux pe care le oferă, este intimitatea. Dacă într-un camping obișnuit, stai la cort la doi metri de vecini, într-un glamping spațiile de cazare trebuie să fie la distanță apreciabilă, astfel încât turiștii să se bucure de intimitate, confort și liniște.

Nu există glamping cu grătar la ușa cortului, muzică de petrecere și teren de bătut mingea lângă ușa altor turiști. În caz contrar, nu se mai poate numi glamping. Așa cum, într-un hotel de lux te bucuri nu doar de facilități moderne și servicii ireproșabile, ci și de liniște, confort și relaxare deplină, aceleași condiții trebuie să le găsești într-un glamping. În plus, multe locații de glamping se disting de hoteluri datorită faptului că oferă mai multă intimitate și acces direct către natură.

Ce avantaje are cazarea glamping pentru turiști

Acum știi ce este glamping, deoarece nu este doar un camping modern, cum înțeleg greșit unii turiști sau investitori în turism. Nu este suficient să oferi un cort spațios și o baie modernă sau un cuptor cu microunde.

Ceea ce este glamping cu adevărat înseamnă o experiență inedită, la un nivel ridicat de confort, în inima naturii, iar acest lucru implică totodată respect pentru natură, facilități ecologice, liniște și curățenie.

Iată principalele avantaje pe care le ai într-un glamping, pentru a înțelege de ce te costă uneori mai mult decât un hotel obișnuit

Confort sporit

Un glamping trebuie să îți ofere un cort, un dom sau o căsuță dotată cu paturi de bună calitate, lenjerie impecabilă, încălzire sau aer condiționat, aparatură modernă pentru tot ceea ce îți dorești să pregătești peste zi, precum și băi complet utilate, inclusiv cu prosoape, halate și cosmetice. Cu alte cuvinte, tot ceea ce găsești într-un hotel de cinci stele, trebuie să găsești într-un glamping, doar că nu stai între pereți de beton, ci în spații de cazare neconvenționale

Servicii variate

Unii proprietari de glamping din România consideră că este suficient să monteze corturi de lux și băi confortabile, dar aceasta nu este definiția glamping-ului. Într-un astfel de spațiu, turiștii au nevoie de servicii deosebite:

Un centru spa

Un restaurant cu specific local, internațional, tradițional etc

Diverse distracții și facilități pentru petrecerea timpului liber: expediții cu ghid, echitație, birdwatching, pescuit, ciclism, sporturi diverse pe un teren special amenajat la distanță față de zonele de cazare;

Piscină și plajă

Zone special amenajate pentru copii

Organizarea unor mici petreceri în aer liber

Cinema în aer liber etc

Locații pitorești

Turiștii care vin într-un glamping sunt atrași tocmai de locațiile pitorești, de contactul direct cu natura și de facilitățile pe care le pot avea în aer liber. Spre exemplu, o terasă spațioasă în fața cortului de unde pot admira munții, un lac magnific sau răsăritul soarelui. Glamping înseamnă o experiență inedită aproape de natură, dar cu tot confortul modern.

În mod categoric, orice structură de tip glamping este amenajată în inima naturii, dar trebuie să fie și ecologică. Deșeurile și apele uzate ar trebui să fie reciclate, iar proprietarii și turiștii trebuie să respecte natura, liniștea și viețuitoarele și mediul înconjurător

Dacă găsești un glamping perfect într-o zonă pitorească, acesta trebuie să fie unul ecologic, cu o amprentă cât mai redusă asupra mediului. Un ”glamping” care deversează apele uzate într-un râu din apropiere nu este ”glamping”! Acest concept merge mână în mână cu ecologia și respectul față de natură.

Forme de cazare inedite și variate

De ce ai alege glampingul și nu un hotel de lux, te-ai putea întreba, când serviciile par, la prima vedere, la fel de rafinate? Răspunsul stă în experiență, nu în etichete. Un hotel de cinci stele îți oferă eleganță, finisaje impecabile și un confort familiar, însă, în esență, rămâne o cutie luxoasă din beton, o replică sofisticată a spațiului de acasă.

Glampingul, în schimb, este o invitație la evadare. Este o vacanță la cort, dar fără compromisuri, unde natura devine decor, iar confortul nu dispare, ci se reinventează. O iurtă te poartă, parcă, pe Drumul Mătăsii, într-un univers cu parfum de povești mongole, unde lemnul, textilele și lumina creează o atmosferă caldă, aproape ritualică. Un dom inspirat de iglu îți oferă senzația că locuiești într-o capsulă a liniștii, protejat de lume, dar deschis către cer.

Cu totul speciale sunt căsuțele sau containerele cu pereți și tavane de sticlă, adevărate ferestre către stele. Aici, noaptea nu se închide cu draperii groase, ci curge peste tine sub forma unei ploi de constelații. Iar bulele transparente, ascunse printre copaci, îți oferă intimitate și spectacol, într-un echilibru perfect.

Amplasarea este un alt atu. Glampingul se strecoară acolo unde hotelurile nu ajung: la marginea pădurii, pe coasta muntelui, printre brazi sau chiar în copaci. Varietatea spațiilor și apropierea de natură transformă fiecare sejur într-o poveste memorabilă, una pentru care mulți turiști sunt dispuși să plătească mai mult, în schimbul unei amintiri autentice.

Ce este glamping în România și unde găsești cazare

De cele mai multe ori, locațiile glamping din România se află la munte, în apropierea marilor stațiuni balneare, aproape de litoral sau Delta Dunării. Poți găsi cazare glamping în corturi și căsuțe cu toate facilitățile la Năvodari, pe Valea Doftanei, la Brezoi – în județul Vâlcea, în Vama Buzăului din județul Brașov.

De asemenea, un glamping interesant este în Delta Siretului, acolo unde apele Siretului au întâlnit păduri, plaiuri și zăvoaie. Un alt glamping sus la munte este în satul Peștera din Bran. Aproape în fiecare zonă pitorească din țară au apărut locații glamping, majoritatea oferind cazare la cort, iurtă, chalet și numeroase activități distracțive în inima naturii.

Foto: Shutterstock

