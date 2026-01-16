Constantin Zamfirescu, „Gogoașă” din „Trăsniții”, are nevoie de o operație la inimă după ce s-a vindecat de cancer. Ia în considerare să-și vândă apartamentul pentru intervenție

Constantin Zamfirescu, cunoscut pentru rolul lui „Gogoașă” din serialul „Trăsniții”, se pregătește de o operație la inimă, după ce s-a vindecat de cancer. Costurile ridicate îl obligă să ia în calcul vânzarea apartamentului pentru a strânge banii necesari pentru intervenție.

Constantin Zamfirescu, probleme de sănătate după ce s-a vindecat de cancer

Constantin Zamfirescu suferă de o afecțiune cardiacă gravă și se pregătește pentru o operație esențială. Costurile intervenției chirurgicale, estimate la 16.000 de euro, îl determină să ia în calcul o decizie dificilă, vânzarea apartamentului său, pentru a putea beneficia de tratamentul necesar într-un spital privat.

„La momentul acesta, sursa mea de bani este apartamentul. Cred că voi face pasul acesta, în cazul în care voi ajunge să fac operația pe sistem privat. În sistemul privat avem parte de aparatură, ca să mă asigur că intervenția va fi de succes, mai bine cheltui acum niște bani, să fie bine. Serviciul pe care îl am nu îmi asigură decât traiul de zi cu zi și facturile. Să fac un credit nu vreau”, a declarat actorul, la știrile Antena Stars, citate de Spynews.ro.

Deși opțiunea unui spital de stat este mai accesibilă financiar, Constantin Zamfirescu își dorește să fie tratat într-un mediu privat, unde șansele de recuperare sunt mai mari datorită echipamentelor moderne și condițiilor. Cu toate acestea, suma necesară pentru operație depășește posibilitățile sale financiare actuale.

Citește și: De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță: „Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta”

„Este un an de cumpănă”

În ciuda dificultăților, Constantin Zamfirescu se declară recunoscător pentru sprijinul necondiționat al familiei și prietenilor apropiați.

„Nu numai soția, sunt și copiii, și prieteni foarte buni, pe care îi am și care știu de situația mea și care m-au încurajat în momentul în care au aflat că anul acesta este un an de cumpănă”, a mai spus actorul, pentru sursa citată.

În 2020, Constantin Zamfirescu a fost diagnosticat cu cancer și a fost supus unei intervenții chirugicale, astfel că i s-a extirpat rinichiul drept. Totul a decurs foarte bine și actorul s-a vindecat. Acum, el are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală, de această dată la inimă.

Foto: Facebook; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News