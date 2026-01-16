  MENIU  
Denis Dorobanțu dă cărțile pe față despre relația cu Naomi după câștigarea sezonului 4 „Casa Iubirii". „Nu cred că ne va fi bine, pentru că…" Ce petrece între ei

Denis Dorobanțu dă cărțile pe față despre relația cu Naomi după câștigarea sezonului 4 „Casa Iubirii”. „Nu cred că ne va fi bine, pentru că…” Ce petrece între ei

Raluca Vițu
.

Denis Dorobanțu a dat cărțile pe față după câștigarea sezonului 4 „Casa Iubirii”, iar dezvăluirile lui au surprins pe toată lumea. Deși finala a fost una spectaculoasă, plină de emoții și tensiune, adevărata poveste a început abia după ce reflectoarele s-au stins.

Proaspăt câștigător al trofeului și al premiului de 100.000 de lei, Denis Dorobanțu a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut, despre relația cu Naomi și despre lecțiile pe care le-a învățat în lunile petrecute în competiția prezentată de Andreea Mantea.

Ce spune Dorobanțu despre relația cu Naomi

Finala sezonului 4 „Casa Iubirii”, reality show-ul prezentat de Andreea Mantea la Kanal D, a fost una dintre cele mai emoționante de până acum. Veronica și Denis Dorobanțu au fost desemnați câștigătorii marii competiții, fiecare plecând acasă cu trofeul și un premiu de 100.000 de lei. Pentru Dorobanțu, însă, câștigul nu a fost doar material.

Una dintre cele mai urmărite povești din sezon a fost apropierea dintre Denis și Naomi. Deși relația lor a început cu pași mici, cei doi au devenit rapid unul dintre cuplurile preferate ale publicului. Întrebat cum vede viitorul lor în afara competiției, Dorobanțu a oferit un răspuns sincer, care arată că este conștient de provocările unei relații în lumea reală.

„Dacă n-o să lăsăm unul de la altul, dacă n-o să avem încredere unul în altul, dacă n-o să discutăm problemele, gândurile unuia față de celălalt, nu cred că ne va fi bine, pentru că suntem două persoane diferite și dacă ne inhibăm și ne închidem în noi, nu cred că va ajunge niciunde relația”, a spus el, pentru click.ro.

Întrebat dacă Naomi este femeia vieții lui, Denis a răspuns cu aceeași sinceritate: „Pot să zic că înspre acolo se îndreaptă, da, pentru că momentan nu o cunosc atât de bine astfel încât să dau un răspuns exact.”

Așteptările din finală: „Eram la 50/50”

Deși a fost unul dintre favoriți, Dorobanțu recunoaște că nu era sigur că va câștiga. În ultimele săptămâni, un alt concurent, Moldo, fusese foarte vizibil, iar relația lui cu Kira atrăsese multă atenție.

„Mă aflam la o proporție de 50/50, pentru că în ultimul timp Moldo lua cecuri, se vorbea foarte mult despre relația lui și a Kirei, iar eu nu mai luasem cecuri de ceva vreme”, a mărturisit Denis pentru aceeași sursă.

Totuși, voturile telespectatorilor au făcut diferența, iar Dorobanțu a reușit să se impună în finală.

Cum l-a schimbat competiția: „Mi-a readus aminte cum e să iubești”

Pentru Denis, „Casa Iubirii” nu a fost doar o competiție, ci un proces de transformare personală. Tânărul spune că experiența l-a ajutat să se cunoască mai bine și să își schimbe comportamente pe care nu le conștientiza înainte.

„Acest concurs m-a schimbat în bine. M-a făcut să am mai multă încredere în mine, m-a făcut să accept omul de lângă mine fix așa cum este, m-a învățat să nu mai fiu încăpățânat, mi-a readus aminte cum e să iubești, m-a făcut să văd lucrurile din mai multe perspective. M-a învățat totodată să nu mă arunc cu capul înainte”, a declarat el.

Dorobanțu spune că lista schimbărilor este lungă, dar acestea sunt cele mai importante lecții pe care le ia cu el după finală.

În ciuda competiției strânse, Denis a avut doar cuvinte frumoase pentru foștii săi colegi. El le-a urat tuturor să își găsească fericirea, indiferent dacă au ieșit din casă singuri sau în cuplu.

„Le doresc tot binele din lume tuturor concurenților care au pășit în ‘Casa Iubirii’, indiferent că au ieșit de mână sau separat”, a spus el.

Foto – capturi Youtube

