Ionuț și Larisa, foști concurenți ai reality-show-ului „Casa Iubirii”, trăiesc acum unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. După un parcurs presărat cu provocări și despărțiri, Ionuț și Larisa au decis să își ducă relația la un nou nivel.
Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru cu totul special: la bordul unui avion, în timp ce se îndreptau spre Napoli.
Ionuț a ales să își declare intențiile într-un mod inedit. În timpul zborului, în fața pasagerilor, acesta i-a oferit inelul Larisei. Emoțiile au fost intense, iar reacția tinerei a fost pe măsură. „A zis DA”, au transmis prietenii cu entuziasm, după ce momentul a fost surprins într-un videoclip distribuit ulterior pe rețelele sociale.
Larisa, vizibil emoționată, a acceptat cererea, iar scena a stârnit aplauze și felicitări din partea celor aflați la bord. Pentru cei doi, vacanța în Italia s-a transformat într-un prilej de celebrare a unei noi etape din povestea lor.
Relația dintre Ionuț și Larisa nu a fost lipsită de tensiuni. În perioada petrecută în cadrul emisiunii, dar și după, presiunea publicului și zvonurile din jurul lor au dus la o despărțire temporară. „Eu și Larisa eram prea stresați când eram într-o relație, apoi când ne-am despărțit, ne-am liniștit amândoi. Ulterior, am luat o pauză din a mai vorbi… Când s-au liniștit apele, am discutat lucrurile spuse la nervi”, povestea Ionuț în urmă cu mai bine de un an, la „Culisele Iubirii”.
Acesta a recunoscut că presiunea venită din exterior le-a afectat relația: „Primele zile după despărțire au fost grele, dar nouă ne-au făcut rău anumiți oameni de pe lângă noi. Mi-au fost aduse acuzații că am înșelat-o pe Larisa, că m-am folosit de imaginea ei la podcast. Nu e cazul. Acum suntem super ok.”
Astăzi, cei doi privesc spre viitor cu încredere și entuziasm. Cererea în căsătorie marchează începutul unei noi etape, în care își doresc să lase în urmă trecutul și să construiască împreună un drum stabil.
Foto – Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.