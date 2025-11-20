Bianca Giurcă, de la „Casa Iubirii”, anunț neașteptat după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Patrick. „Sper să fie doar o coincidență!”

După ce în mediul online au apărut zvonuri despre o posibilă despărțire între Patrick Deac și Bianca Giurcă, fosta concurentă de la „Casa iubirii” a făcut declarații surprinzătoare pe rețelele sociale. Ea a vorbit despre o perioadă dificilă prin care a trecut, despre un vis premonitoriu și despre coincidențe bizare care i-au marcat ultimele săptămâni.

Prin ce a trecut Bianca Giurcă în ultima perioadă

Într-o postare publicată la story, Bianca Giurcă a povestit despre un vis care a tulburat-o. „Aseară am visat că aveam un băiețel. Data trecută când v-am povestit, mi-ați spus că înseamnă ceva rău. Într-adevăr, așa a fost, imediat după am trecut printr-o perioadă foarte grea. Sper, de data asta, să fie doar o coincidență. Aseară mă uitam la un serial pe Netflix, Absentia, iar actrița principală avea un băiețel”, a mărturisit Bianca, conform declarațiilor sale publice pe Instagram.

Probleme și sprijin din partea lui Patrick

Deși nu a oferit detalii despre stadiul relației cu Patrick Deac, Bianca a dezvăluit că se confruntă cu dificultăți legate de obținerea unor autorizații, proces în care este ajutată chiar de partenerul ei. „Mă rog, între timp merg să rezolv cu niște autorizații, ceva horror pentru mine, nu mă pricep deloc. Am găsit o firmă care să se ocupe de ele, dar momentan nu știu nici care sunt actele de care au ei nevoie de la mine. Noroc cu Patrick, el e mai atent”, a spus Bianca Giurcă pe Instagram.

Speculațiile despre despărțire au fost alimentate de imagini în care cei doi apăreau cu saci plini de lucruri, însă Bianca a infirmat indirect zvonurile, anunțând că urmează o vacanță împreună. „Duminică plecăm în Turciaaa! Ce fericită sunt!”, a scris ea într-o postare recentă.

Bianca Giurcă, reacție fermă după zvonurile despre o presupusă sarcină

Bianca Giurcă, cunoscută publicului din emisiunile matrimoniale „Casa Iubirii” și „Insula Iubirii”, trăiește o poveste de dragoste alături de Patrik, pe care l-a cunoscut în show-ul de la Kanal D. Relația lor pare să fie una solidă, însă acum câteva luni, în mediul online, au apărut speculații potrivit cărora tânăra ar fi însărcinată.

Deranjată de aceste zvonuri, Bianca a ținut să lămurească situația printr-un mesaj transmis pe rețelele sociale. „Nu sunt însărcinată și nu înțeleg cum oamenii se pot juca cu niște cuvinte și niște situații atât de importante. Sunt niște persoane în mediul online care încearcă să mă denigreze prin toate sursele posibile și găsesc tot felul de lucruri pe care să le inventeze despre mine”, a declarat ea într-un live pe TikTok.

