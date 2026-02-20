Unul dintre cele mai apreciate cupluri formate în cadrul emisiunii „Casa Iubirii” a confirmat oficial despărțirea. Giuly și Robert, care au cucerit publicul cu povestea lor de dragoste născută în fața camerelor, au decis să meargă pe drumuri separate.

Deși zvonuri despre o posibilă ruptură au circulat încă din toamna trecută, cei doi au negat atunci speculațiile. Acum, Giuly a făcut anunțul public, iar vestea a luat prin surprindere comunitatea care i-a susținut încă de la început.

O relație urmărită de mii de telespectatori

Giuly și Robert au intrat în competiție în urmă cu un an, iar apropierea lor a fost una dintre cele mai urmărite povești ale sezonului. Chimia dintre ei, momentele de tandrețe și maturitatea cu care au gestionat provocările i-au transformat rapid într-unul dintre cuplurile preferate ale publicului. După încheierea emisiunii, cei doi au ales să își trăiască relația departe de lumina reflectoarelor, preferând discreția în locul expunerii constante.

Anunțul oficial al despărțirii

După o lună de tăcere, Giuly a decis să clarifice situația printr-un mesaj postat pe TikTok. Fosta concurentă a explicat că relația s-a încheiat pe 16 ianuarie și că decizia a fost una comună:

„Astăzi vreau să vă spun că eu și Robert nu mai formăm un cuplu, mai exact din 16 ianuarie, pentru cei care fac analiză pe textul în care am scris că sunt în Târgu Mureș, câteva zile înainte”, a transmis ea. Giuly a subliniat că își dorește ca publicul să respecte această alegere: „Această decizie a fost luată, vă rog să o respectați. Suntem doi adulți și sunt sigură că veți înțelege că nu toți oamenii care intră în viața noastră sunt meniți să și rămână.”

În continuare, fosta concurentă a explicat că nu va oferi detalii suplimentare, deoarece relația lor a fost una discretă încă de la ieșirea din emisiune. „Nu mai am nimic de adăugat în legătură cu asta, pentru că după ce am ieșit din emisiune această relație a fost discretă și nu a fost expusă. Acesta a fost motivul pentru care în continuare va rămâne între noi ce a fost”, a încheiat Giuly.

Reacția emoționantă a fanilor

Vestea despărțirii a generat un val de reacții în mediul online. Mulți dintre cei care au urmărit evoluția cuplului în emisiune au mărturisit că se așteptau ca relația lor să continue pe termen lung. Secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje de susținere, dar și de tristețe.

„Îmi pare tare rău! Robert e un băiat tare bun, păcat. Oamenii ca el sunt greu de găsit în ziua de azi!”, a scris un fan.

Alții au sperat la o posibilă împăcare: „Giuly, draga mea frumoasă, mai dați-vă o șansă la iubire. Este păcat ca iubirea voastră să moară, luptați pentru iubirea voastră.” Au existat și mesaje nostalgice, care reflectă atașamentul publicului: „Erați un cuplu aproape perfect! Vă vedeam deja căsătoriți. Păcat.”

Deși despărțirea lor a surprins pe toată lumea, Giuly și Robert au ales să gestioneze momentul cu maturitate și discreție. Chiar dacă nu au dezvăluit motivele care au dus la ruptura relației, mesajele lor transmit respect și dorința de a păstra ceea ce a fost între ei departe de ochii publicului. Rămâne de văzut dacă drumurile lor se vor intersecta din nou sau dacă fiecare va continua separat, însă un lucru este cert: povestea lor a rămas în memoria fanilor ca una dintre cele mai sincere și apreciate din cadrul emisiunii.

