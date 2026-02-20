Ce cadou a primit Viorel Lis de la soția lui. Fostul edil a împlinit 83 de ani

Viorel Lis a împlinit 83 de ani, iar soția lui, Oana Lis, s-a asigurat că aniversarea lui este una de neuitat. Vedeta l-a surprins pe fostul edil cu un cadou oferit în avans, însă i-a pregătit încă o surpriză specială chiar în ziua aniversării. Iată cum l-a găsit vârsta de 83 de ani pe fostul primar al Capitalei.

Ce surpriză i-a pregătit Oana Lis soțului ei, de ziua lui

Oana și Viorel Lis trăiesc o poveste de dragoste care a trecut testul timpului. Cei doi sunt împreună de peste 27 de ani, iar de aproximativ 14 ani sunt căsătoriți legal și religios.

Viorel Lis și-a găsit un adevărat sprijin în soția lui, care și-a dedicat viața îngrijirii sale. Acum, fostul edil al Capitalei a împlinit 83 de ani, iar soția lui i-a pregătit câteva surprize frumoase care l-au emoționat pe acesta.

Oana i-a oferit lui Viorel Lis un tort, iar înaintea aniversării, ea i-a cumpărat cadou o jucărie „La Bubu” atipică, despre care a spus că i se pare că seamănă cu soțul ei.

„I-am luat o jucărie cadou lui Vio de ziua lui, mi se pare ca seamănă“, a scris Oana Lis, pe Facebook.

În plus, vedeta a făcut tot felul de gesturi pentru soțul ei și l-a răsfățat cum a știut mai bine.

„I-am cumpărat niște bilete la Lotto, îi plac lozurile alea să le desfacă. I-am comandat o bandă de masaj și spălat în același timp, trebuie să vină. I-am luat ceva bun de mâncare. Exercițiile pe care le face, le face oricum, pentru că dacă stai numai în pat, are dureri. E necesar pentru el să facă kinetoterapie”, a dezvăluit Oana Lis pentru Wowbiz.

Fostul edil se menține în formă

Viorel Lis nu mai iese în public de ceva vreme, iar Oana este cea care are grijă ca acesta să aibă tot ce are nevoie. Fostul edil încearcă să se păstreze în formă făcând gimnastică.

Oana Lis l-a filmat în urmă cu ceva timp pe soțul ei în timp ce făcea mișcare pentru a evita atrofierea mușchilor.

„Antrenament pentru ziua lui“, a scris Oana Lis în dreptul imaginilor cu soțul ei.

Viorel Lis se confruntă cu mai multe probleme de sănătate asociate vârstei înaintate. Anul trecut, Oana Lis a povestit că a trecut prin clipe de coșmar.

“Am avut un weekend groaznic. Era să-l pierd pe Viorel și sunt epuizată (…) Am chemat salvarea. A venit o domnișoară asistentă. La un moment dat, i-au făcut un tratament.

Trebuia, pentru că avea tensiunea 19, și i-au dat niște pastile sub limbă pe care el nu le-a mai luat niciodată. A plecat salvarea și eu, fiind foarte obosită, am ațipit puțin lângă el. Și când m-am trezit era umflat. Nu îl mai văzusem niciodată așa.

Am sunat la ambulanță, ei nu înțelegeau ce se întâmplă. L-am trezit, era și el foarte speriat. El îmi spune să fiu liniștită, dar e foarte greu. După atâta timp, el îmi spune că dacă pățește ceva, eu să nu ajung ca doamna Anca Pandrea cu Iurie Darie, să umblu cu poza lui în piept. Nu pot accepta ideea asta, că pot să-l pierd”, a mai spus Oana Lis în vara anului trecut.

