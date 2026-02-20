Petre Roman, mărturisiri rare despre soția sa: „A fost cumplit!” Ce s-a întâmplat la începutul relației cu Silvia Chifiriuc. „Ăsta este adevărul!”

Petre Roman (79 de ani) a vorbit cu sinceritate despre relația cu soția sa, artista Silvia Chifiriuc (53 de ani), într-un interviu recent în cadrul podcastului „Despre femeie”, moderat de Mihaela Tatu. Fostul premier a rememorat începuturile relației lor, perioada dificilă prin care au trecut și momentul în care a înțeles că Silvia este persoana care îi va rămâne alături, indiferent de provocări.

O iubire născută într-un moment delicat

Petre Roman a mărturisit că Silvia a apărut în viața lui într-o perioadă încărcată emoțional, iar legătura dintre ei s-a format natural, cu o intensitate neașteptată. „Am cunoscut-o într-un moment, din punctul acesta de vedere emoțional, complicat și s-a întâmplat să fie o lipitură foarte bună, o sudură foarte, foarte bună”, a spus el.

La scurt timp după ce au decis să fie împreună, Silvia a rămas însărcinată, iar viața lor s-a schimbat complet. Cu toate acestea, începutul nu a fost deloc ușor.

Presiunea mediatică, o încercare dură pentru Silvia

Relația lor a fost intens mediatizată, iar atenția publică s-a concentrat în special asupra Silviei, care a devenit ținta criticilor și speculațiilor. Petre Roman a explicat cât de greu i-a fost soției sale să facă față valului de reacții.

„Momentul a fost, din punct de vedere mediatic, ‘cumplit’, dar nu pentru mine, ci pentru ea. Timp de 54 de zile a fost subiect principal. În tot acest timp, ea era ținta, nu eu. Greu, foarte greu. Prin urmare, a ținut de ea. A căzut pe umerii ei. Ăsta este adevărul”, a declarat el.

Prietenii l-au avertizat că scandalul va dura doar câteva zile, însă realitatea a fost cu totul alta. „Mi-a spus: ‘Petre, o să fie o tulburare enormă, dar durează o zi, două, trei și se liniștește.’ A durat 54 de zile”, a povestit Roman.

O relație consolidată prin maturitate și echilibru

În ciuda presiunilor, cei doi au rămas uniți și au construit o relație stabilă, bazată pe respect, încredere și sprijin reciproc. Petre Roman vorbește cu admirație despre soția sa, pe care o descrie ca fiind o femeie perfecționistă și puternică.

„Eu vorbesc despre soția mea, Silvia Chifiriuc, după numele ei de artistă. Este o perfecționistă, dincolo de ceea ce cred eu că ar fi suficient”, a spus el, subliniind cât de mult o apreciază.

Astăzi, Petre Roman și Silvia Chifiriuc formează un cuplu solid, care a reușit să depășească momentele dificile și să își construiască o viață armonioasă împreună. Povestea lor este una despre rezistență, maturitate și iubire care se întărește în fața provocărilor.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News