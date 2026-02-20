Ce fac și cum arată acum fetele de la Las Ketchup. Surorile Munoz au devenit cunoscute cu piesa „Aserejé”

În 2002, „Aserejé” a cucerit lumea, transformând surorile Muñoz din Spania în senzația globală Las Ketchup. La mai bine de 20 de ani distanță, ele își continuă discret carierele, fiecare pe un drum diferit, dar rămân conectate cu muzica.

Cu ce se ocupă surorile de la Las Ketchup, după succesul din anii 2000

Vara anului 2002 a fost marcată de un fenomen muzical unic: piesa „Aserejé” a trupei Las Ketchup răsuna peste tot, de la radiouri și discoteci, până la nunți și petreceri de familie. Cântecul, cu refrenul său inconfundabil și coregrafia molipsitoare, a cucerit rapid milioane de fani din întreaga lume, devenind un hit internațional. Dar ce s-a întâmplat cu cele trei surori care au adus veselia în inimile tuturor?

Lucía, Lola și Pilar Muñoz, fiicele renumitului chitarist flamenco „El Tomate”, nu plănuiau să devină staruri internaționale. Tatăl lor le-a încurajat să formeze o trupă pop cu influențe andaluze, iar primul lor single, „Aserejé”, a devenit rapid un fenomen global.

Melodia a ocupat locul 1 în clasamentele din peste 20 de țări și a fost vândută în milioane de exemplare. Chiar și fără platforme precum TikTok, piesa a reușit să cucerească publicul de toate vârstele, de la copii la adulți, grație energiei sale molipsitoare și dansului iconic.

Succesul le-a pus piedici în carieră

Deși părea un vis devenit realitate, succesul fulminant al piesei „Aserejé” a avut și o latură mai puțin strălucitoare. Acesta a fost atât de mare, încât a umbrit complet albumul lor de debut, „Hijas del Tomate”, care, deși bine primit, nu a reușit să atingă același nivel de popularitate.

Mai mult, unele voci din industrie au catalogat hitul drept o „melodie glumă”, fără potențial pe termen lung. În ciuda eforturilor fetelor de a demonstra că sunt mai mult decât o trupă cu un singur succes, acest stigmat le-a urmărit întreaga carieră.

Șansa pierdută la Eurovision și viața după „Aserejé”

Un alt moment definitoriu a fost participarea lor la Eurovision în 2006, cu piesa „Bloody Mary”. Interpretată într-o combinație de spaniolă și engleză, melodia nu a reușit să impresioneze publicul, iar Las Ketchup au încheiat competiția pe locul 21. În loc să le readucă în prim-plan, acest moment a marcat o turnură în cariera lor, iar prezența lor media a început să scadă treptat.

Deși au ieșit din lumina reflectoarelor, surorile Muñoz nu au dispărut complet. Fiecare a ales un drum diferit, dar toate și-au păstrat legătura cu arta.

Pilar Muñoz a încercat să se afirme în actorie, dar, nemulțumită de parcursul carierei sale, a deschis un salon de înfrumusețare, unde și-a pus în valoare spiritul antreprenorial. Lucía Muñoz a rămas mai mult timp în sfera muzicală, dar ulterior s-a alăturat afacerii de familie, gestionând împreună cu sora sa salonul de înfrumusețare.

În schimb, Lola Muñoz a optat pentru o carieră academică, absolvind Științele Muncii și specializându-se în Flamencologie, o alegere ce i-a permis să se reconecteze cu rădăcinile sale culturale.

Chiar dacă nu mai domină topurile, Lucía, Lola și Pilar nu au părăsit scena complet. Ele continuă să susțină concerte în diverse orașe din Spania, iar în interviuri recente, precum cel acordat pentru El Periodico, au clarificat: „Las Ketchup nu a dispărut, noi continuăm să lucrăm, dar atunci când suntem în alte țări, aici, în Spania, nimeni nu află”.

