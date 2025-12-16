Soprana Anda-Louise Bogza a murit la 60 de ani: „O voce splendidă, cu sonorități profunde”

Soprana Anda-Louise Bogza a murit la 60 de ani, pe 13 decembrie 2025, după o lungă suferință. Ambasada României în Cehia o descrie drept „o voce splendidă, cu sonorități profunde, răscolitoare”. Artista născută la Piatra-Neamț a avut o carieră impresionantă în opera internațională, activând pe marile scene din Europa, Asia și America.

Soprana română Anda-Louise Bogza a încetat din viață sâmbătă, 13 decembrie 2025, la vârsta de 60 de ani, după o lungă suferință. Informația a fost confirmată de presa cehă, prin reprezentanți ai Teatrului Național din Praga.

Ambasada României în Republica Cehă a descris-o pe soprană drept „o voce splendidă, cu sonorități profunde, răscolitoare” și un nume de rezonanță internațională, cunoscut pentru implicarea sa activă în comunitatea românească din Praga.

Originară din Piatra-Neamț, Anda-Louise Bogza și-a început educația muzicală la Liceul de Muzică ”George Enescu” din București, studiind pianul. Ulterior, și-a continuat pregătirea la Academia de Muzică din Praga, unde a studiat canto și clavecin, stabilindu-se definitiv în capitala cehă.

În 1994, artista a câștigat Premiul I și Premiul publicului la Concursul Internațional de Canto de la Viena, marcând începutul unei cariere remarcabile.

Debutul său ca prim-solistă a avut loc pe scenele Operei de Stat și Teatrului Național din Praga, instituții unde a activat timp de aproape trei decenii. În 2007, Anda-Louise Bogza a fost distinsă cu Premiul ”Thalia” pentru interpretarea rolului Minnie din opera „La fanciulla del West”.

Repertoriul și cariera internațională

Repertoriul sopranei a fost centrat pe operele lui Verdi și Puccini, incluzând și lucrări din muzica cehă, precum opera ”Șarlatanul” de Pavel Haas. Anda-Louise Bogza s-a dedicat, de asemenea, repertoriului vocal-simfonic și cameral, având apariții pe mari scene din Europa, Asia și America. Cariera sa a inclus colaborări frecvente cu teatre lirice din România, consolidându-și statutul de artist internațional.

Printre rolurile emblematice ale sopranei se numără Aida, din opera omonimă de Giuseppe Verdi, interpretată pe scene precum Opera de Stat din Viena, Opera de Stat din Berlin, Deutsche Oper Berlin și Opera din Leipzig.

A fost apreciată și pentru rolul Floria Tosca de Giacomo Puccini, pe scene de prestigiu precum Maggio Musicale Fiorentino, Oper Frankfurt, Opera Națională din Bordeaux, Opera din Israel, Opera Națională din București și Festivalul de la Salzburg.

Reacția Angelei Gheorghiu, după decesul Andei-Louise Bogza

Dispariția sopranei a generat reacții și în rândul artiștilor. Într-o postare online, Angela Gheorghiu a mărturisit că este șocată de veste trecerii în neființă a colegei sale de breaslă.

Gheorghiu a descris-o pe Anda-Louise Bogza drept „o voce sensibilă, puternică și un muzician desăvârșit”, exprimându-și profunda tristețe.

„Sunt șocată și extrem de întristată să aflu de dispariția prematură a colegei și prietenei mele Anda-Louise Bogza. O voce sensibilă, puternică și un muzician desăvârșit. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a spus Angela Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

