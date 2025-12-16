Povestea dramatică a prezentatoarei Florentina Fântânaru. A rămas văduvă la 37 de ani și și-a înmormântat soțul de ziua ei

Florentina Fântânaru este o figură cunoscută publicului larg. Are o carieră îndelungată în televiziune și este prezentatoarea emisiunii „De-a viața ascunselea”, de la Antena 3 CNN. Prezentatoarea este o profesionistă în adevăratul sens al cuvântului și nu mulți sunt cei care știu ce se ascunde în spatele zâmbetului său. Florentina Fântânaru are o poveste de viață demnă de film.

Florentina Fântânaru și-a pierdut soțul la doar 37 de ani

Florentina Fântânaru are o poveste de viață plină de încercări și momente dificile. Și-a pierdut soțul pe când avea doar 37 de ani. Bărbatul a fost diagnosticat cu cancer la plămâni și a luptat cu această boală până în ultimele clipe.

Nu a reușit să o învingă, iar Florentina a rămas văduvă la 37 de ani și a fost nevoită să își îngroape soțul chiar de ziua ei.

În 2011, prezentatoarea a trecut prin cea mai grea încercare a vieții sale. Cu doar 2 zile înainte de ziua ei de naștere, soțul ei și tatăl copilului a murit. Pe vremea aceea, copilul avea doar 4 ani, iar Florentina a trebuit să îl înmormânteze chiar de ziua ei de naștere.

Ulterior, a fost nevoită să îi explice copilului că nu își va mai vedea tatăl niciodată și că de acum înainte sunt doar ei doi.

Când și-a înmormântat soțul, Florentina se afla la capelă și în acest timp răspundea mesajelor de „la mulți ani” primite de la oameni care nu știau prin ce trece.

„Am avut o emisiune seara, târziu de tot. Am terminat pe la ora 23.00 şi am ajuns acasă destul de târziu. Dragoş o în­trebase pe bunica lui: „Mami a plecat şi ea la Doamne, Doamne de nu mai vine acasă?’. Au fost momente foarte intense, foarte dure, puse în cuvinte. Tranşante. Scoase din sufletul unui copil atât de mic”, a povestit jurnalista în trecut.

Ce face acum Dragoș, fiul prezentatoarei

Acum, Dragoș, fiul jurnalistei, este un tânăr remarcabil, iar anul trecut a plecat să studieze în străinătate. Dragoș are aproape 19 ani, iar momentul despărțirii de mama lui a fost unul emoționant, pe care Florentina l-a marcat într-un mesaj plin de suflet, sfaturi și încurajări pentru fiul ei.

M-am pregătit pentru acest moment de ani de zile, dar când a venit ziua, emoțiile m-au copleșit.. Mă uit la el și văd un tânăr încrezător, dar văd și toate visurile, speranțele și eforturile care l-au adus aici. Fiecare pas, fiecare reușită și fiecare eșec l-au modelat pentru acest moment.

Sunt atât de mândră de ceea ce ai devenit! Dar plecarea aduce și o tandră nostalgie. Casa va părea puțin mai goală și serile mai tăcute fără râsul și energia lui. Însă știu că această separare face parte din procesul vieții. Știu că și el poartă o parte din inimile noastre, la fel cum noi purtăm o parte din inima lui.

Să ai curaj, să visezi măreț, să ai puterea să înfrunți provocările și să îți amintești mereu de dragostea și sprijinul nostru necondiționat. Ești gata pentru aventura vieții tale, iar noi suntem aici, bucurându-ne de fiecare pas pe care îl vei face’, a mărturisit Florentina Fântânaru, pe o rețea de socializare.

