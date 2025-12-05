Drama prin care a trecut o vedetă PRO TV. Și-a văzut fratele murind, la doar o lună după ce tatăl ei a decedat: „Era copleșit de dureri, slăbise 40 de kilograme”

Alexandra Popescu, cunoscută drept Sasha sau Dilly Chilly, fostă concurentă la MasterChef, a povestit despre drama dublă prin care a trecut în urmă cu trei ani. Ea și-a pierdut fratele la scurt timp după ce abia își pierduse tatăl. Cum a trecut prin cele două momente marcante și ce poveste de viață impresionantă are vedeta.

Fostă concurentă MasterChef, dublă tragedie

Alexandra poartă în suflet o dramă imensă, după ce două tragedii i-au marcat viața. S-au întâmplat într-o perioadă în care abia născuse și urma să se bucure de minunea pe care a adus-o pe lume.

Ea a fost invitată la podcastul PrettyMama și a vorbit despre cum a aflat că fratele ei suferă de cancer la colon în stadiu avansat. Ea se afla în vacanță în Mexic și se bucura de vestea că e însărcinată.

„Tocmai când eram în Mexic și sărbătoream bucuria de a fi însărcinată, am primit o veste. Fratele meu era sufletul meu pereche, a intrat în spital să-și facă un simplu control, că nu se simțea bine, ceea ce eu, de ceva timp, îi spuneam să meargă la doctor că mi se pare că și-a schimbat puțin starea, că nu mai e el, că și-a schimbat culoarea, slăbise.

Apoi celălalt frate m-a sunat și mi-a spus să vin de urgență acasă pentru că l-au diagnosticat pe Costel cu cancer de colon. Din păcate, ce diagnostic primise el, era destul de grav. A trebuit să treacă printr-o operație de urgență”, a povestit fosta concurentă Masterchef.

Ea a povestit că era însărcinată în cinci luni când doctorii i-au dat veste că fratele ei mai are doar un an de trăit.

„Mie mi-a spus doctorul că mai are un an de trăit. Au descoperit o tumoare de 70% în corp și nu mai avea nicio șansă de trăit. Ca femeie însărcinată, clar este o durere sufletească care te dărâmă”, a dezvăluit Alexandra Popescu.

Fratele vedetei a început chimioterapia și a luptat cu boala până la capăt. Alexandra i-a fost alături chiar și când avea un bebeluș mic de care trebuia să aibă grijă.

„La momentul acela, fratele meu era persoana pe care o iubeam cel mai mult pe lumea asta. Și îi spuneam mereu să-și schimbe energia, felul de a gândi. Parcă aveam premoniții. (…)Lucrurile, din păcate, s-au agravat, s-au dus într-o direcție și mai tristă. Dar tot am sperat că va fi bine”, a mai spus vedeta.

A aflat că fratele ei mai are doar o lună de trăit

La mai puțin un an distanță, Alexandra a aflat că fratele ei mai are doar o lună de trăit.

„Când bebelușul avea câteva luni, mergeam la toate tratamentele cu fratele meu și știu că îmi puneam marsupiu și stăteam prin toate spitalele cu el și doctorii spuneau: hai, luați-l pe băiatul acela la control că e cu doamna cu copilul în brațe, că stăteam cu orele, nimeni nu ne băga în seamă.

Dormeam pe toți pereții spitalelor. Fratele meu deja era copleșit de dureri, slăbise 40 de kg, începuse să i se schimbe culoarea pielii, se îmbolnăvise și mai tare. Tumoarea se dusese spre toate organele, făcuse icter, se dusese spre ficat.

Nu l-am părăsit nicio clipă, dorința lui a fost să nu-l duc neapărat în spital și să stau cu el până în ultima clipă. Și i-am dat cuvântul de onoare că voi fi lângă el până în ultimul moment. (…) La un control, am intrat separat, fără el, doar eu cu bebelușul în brațe. A fost momentul când mi-a spus că fratele meu mai are doar o lună de trăit”, a povestit aceasta, în lacrimi.

Tatăl Alexandrei a făcut infarct și a murit, după impactul veștii devastatoare

Alexandra a povestit că încerca să îl menajeze pe tatăl ei care avea probleme cu inima. Cu toate că familia a încercat să nu îi spună adevărul crunt despre cancerul fratelui său, el s-a dus singur la clinică și a aflat.

„A făcut infarct în fața casei și la puțin timp a murit. Și la nici o lună de când a murit el, mi-a murit și fratele. Toate astea se întâmplau când eu eram cu pruncul în brațele mele și îi dădeam laptele din mine, care era plin de tristețe”, a mărturisit ea.

Alexandra a mai povestit că a stat cu fratele ei până și-a dat ultima suflare.

„Avea pulsul 39. În momentul acela am simțit cum toată adrenalina se duce prin tot corpul meu. Am simțit că acela e momentul în care el urmează să plece. Am apucat să-l sun pe fratele cel mare să-l anunț, 12 minute a făcut până la noi.

Ne-a așteptat pe toți. Îți spun sincer că nu știu care a fost cel mai greu, să-l văd omul pe care îl iubesc cel mai mult, la momentul acela, că moare, sau să-i dau vestea mamei că urmează să-și piardă copilul.

Ăsta a fost cel mai greu moment din viața mea, să-i spun unei mame că urmează să-și piardă copilul. Pot să spun că am prins o putere divină, am prins-o pe mama în brațe și i-am spus: ăsta e momentul în care trebuie să ne luăm la revedere de la el”, a spus ea.

