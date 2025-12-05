Justin Baren, cântăreț și basist al trupei pop-rock The Redwalls, a murit la 40 de ani

Justin Baren, cântăreț și basist al trupei pop-rock The Redwalls, a încetat din viață la vârsta de 40 de ani. Vestea a provocat un val de emoție și tristețe în rândul fanilor și al apropiaților.

Tatăl său, Martin Baren, a declarat pentru Chicago Sun-Times că fiul său „a murit liniștit”.

Mesajul trupei după moartea lui Justin

Trupa The Redwalls și-a exprimat durerea și recunoștința într-un mesaj emoționant, după pierderea lui Justin, unul dintre membrii săi de bază. Colegii au subliniat rolul esențial pe care acesta l-a avut în formarea identității grupului, atât din punct de vedere muzical, cât și uman.

„Justin a fost o parte esențială din The Redwalls. Energia, intuiția și muzicalitatea lui brută au ajutat la definirea a ceea ce eram. Nu doar ca trupă, ci ca un grup de adolescenți care încercau să creeze ceva cu adevărat semnificativ”, au transmis colegii săi într-un mesaj emoționant.

„Justin era un tip mic, dar cu o vibrație uriașă la bass. Tonul și groove-ul lui erau solide. Nu era un muzician educat formal, dar cânta cu mai multă intensitate decât orice trupă cu care am colaborat”, și-a amintit bateristul trupei, Jordan Kozer.

Ascensiunea fulminantă în domeniul muzicii

Originar din Deerfield, Illinois, Justin Baren s-a îndrăgostit de muzică încă din adolescență, inspirat de sunetele invaziei britanice din anii ’60 – The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones. Împreună cu fratele său mai mare, Logan, a format inițial trupa The Pages în 2001, alături de prietenii Andrew Langer și Jordan Kozer. În 2003, grupul s-a reinventat sub numele The Redwalls, lansând albumul de debut Universal Blues.

Înainte de a termina liceul, frații Baren au semnat un contract cu Capitol Records, celebra casă de discuri care i-a reprezentat pe Beatles. În 2005, trupa a lansat albumul De Nova, iar single-ul „Thank You” a fost interpretat în cadrul emisiunii lui Conan O’Brien. Succesul i-a dus în turnee alături de Oasis, pe scene din SUA și Europa.

După al treilea album, trupa s-a destrămat treptat: Langer și Greeno au plecat, Logan s-a mutat în Wyoming, iar Justin în Florida, unde a continuat să scrie muzică, dar și-a câștigat existența lucrând în vânzări. Totuși, pasiunea nu l-a părăsit niciodată – anul acesta începuse să reînregistreze piese noi.

