Steve Cropper, chitaristul legendar al trupei Booker T & the MGs, a murit la 84 de ani

Steve Cropper, chitaristul legendar al trupei Booker T & the MGs, a murit la vârsta de 84 de ani în Nashville. Artistul, considerat unul dintre cei mai mari chitariști ai tuturor timpurilor, a fost coautor al unor piese emblematice precum Sittin’ On the Dock of the Bay (Otis Redding) și In the Midnight Hour (Wilson Pickett).

Cariera la Stax Records și Booker T & the MGs

Cropper și-a început activitatea la casa de discuri Stax Records în 1961, la doar 20 de ani. Un an mai târziu s-a format trupa Booker T & the MGs, care a devenit una dintre cele mai influente formații de acompaniament din muzica soul. Hitul lor din 1962, Green Onions, a rămas un reper al genului. În 1992, trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Blues Brothers și recunoașterea internațională

În anii ’70, Cropper s-a alăturat proiectului The Blues Brothers, alături de John Belushi și Dan Aykroyd, contribuind la succesul cover-ului Soul Man. În 1996, revista britanică Mojo l-a desemnat al doilea cel mai bun chitarist din toate timpurile.

Familia sa a transmis un mesaj emoționant: „Steve a fost un muzician, compozitor și producător iubit, al cărui talent extraordinar a atins milioane de vieți în întreaga lume. Deși plângem pierderea unui soț, tată și prieten, găsim alinare în faptul că Steve va trăi pentru totdeauna prin muzica sa.”

Colegul său Eddie Gore a declarat pentru Associated Press că l-a vizitat marți, în Nashville, unde Cropper lucra la noi proiecte muzicale: „Era un om extraordinar. Am fost binecuvântați să îl avem.”

Cropper se considera „un chitarist de ritm”, după cum spunea într-un interviu pentru Guitar.com în 2021: „Îmi place să cânt același lucru la nesfârșit, în timp ce alți chitariști nu vor să repete nici măcar de două ori același riff.” Pe lângă interpretările sale, a fost un prolific compozitor, semnând alături de alți artiști piese precum Knock on Wood (Eddie Floyd).

Între 1961 și 1970, Cropper a fost implicat în aproape toate înregistrările lansate de Stax Records, petrecând „până la 15 ore pe zi în studio”, după cum povestea într-un interviu pentru The Guardian în 2012.

Foto – Profimedia

