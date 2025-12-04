Rodica Stănoiu, prima femeie care a ocupat funcția de ministru al Justiției în România, a murit la 86 de ani

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și profesor universitar, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Personalitate puternică și controversată, ea a marcat profund evoluția sistemului juridic românesc în perioada postcomunistă.

Cu o carieră de peste patru decenii în învățământul superior, Stănoiu a format generații de juriști și a contribuit la consolidarea criminologiei și dreptului penal ca discipline academice în România.

Prima femeie ministru al Justiției

Între 2000 și 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase, Rodica Stănoiu a devenit prima femeie care a ocupat funcția de ministru al Justiției. Mandatul său a coincis cu o perioadă crucială pentru România, aflată pe drumul către aderarea la Uniunea Europeană. Reformele legislative promovate în acei ani au vizat alinierea sistemului juridic la standardele europene și au deschis calea negocierilor pentru integrarea țării în blocul comunitar.

Senator și membră a mai multor partide

Pe lângă activitatea guvernamentală, Stănoiu a fost senator timp de trei mandate, reprezentând Partidul Social Democrat. După ce a părăsit PSD în 2006, s-a alăturat Partidului Conservator, condus de Dan Voiculescu, în ianuarie 2007. Prezența sa constantă în viața politică a României postdecembriste a fost marcată de implicare intensă în dezbaterile privind reformarea justiției și consolidarea instituțiilor democratice.

Deși respectată pentru rigoarea sa academică și pentru rolul în modernizarea legislației, Rodica Stănoiu a fost și o figură controversată. A fost acuzată de colaborare cu fosta Securitate, acuzații pe care le-a respins în mod constant. Aceste polemici au însoțit-o de-a lungul carierei și au alimentat dezbateri aprinse în spațiul public.

Citeşte şi: A murit Rodica Grigore. Cântăreața de muzică populară avea 59 de ani

Citeşte şi: Celebrul dramaturg britanic Sir Tom Stoppard a murit la 88 de ani

Citeşte şi: Mihai Stegerean, fostul redactor-șef al B1 TV, a murit la 50 de ani

Citeşte şi: A murit Chris Tynan, un celebru prezentator BBC. „Ne va lipsi enorm!”

Cine a fost Rodica Stănoiu

Născută pe 10 mai 1939 în comuna Nucet, județul Dâmbovița, Stănoiu a urmat Facultatea de Drept a Universității din București, absolvită în 1961. Studiile internaționale la Montréal și Strasbourg i-au consolidat pregătirea academică. A fost căsătorită cu Șerban Viorel Stănoiu, judecător la Curtea Constituțională, care a decedat în 2017, și împreună au avut un fiu. Viața personală a preferat să o țină departe de atenția publicului, fiind cunoscută pentru discreția sa.

Rodica Stănoiu rămâne în memoria publică drept una dintre cele mai influente figuri ale justiției românești postcomuniste. A fost un profesor exigent, un politician implicat și un ministru care a condus sistemul juridic într-o perioadă de transformări majore.

Foto – captură Youtube

Urmărește-ne pe Google News