Lia Olguța Vasilescu, despre varianta Eugen Tomac Premier: „O persoană cu bun-simț”. Ce spune despre demisia lui Constantin Toma din conducerea PSD

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Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinta PSD, a declarat că desemnarea lui Eugen Tomac ca premier depinde de programul propus, lăudându-l ca fiind „o persoană cu bun-simț”. În același timp, primarul Craiovei a vorbit despre demisia lui Constantin Toma din conducerea PSD.

Lia Olguța Vasilescu, despre Eugen Tomac

Lia Olguța Vasilescu, o voce puternică în PSD și primar al Craiovei, a oferit recent o perspectivă interesantă asupra posibilității ca Eugen Tomac, liderul PMP, să fie desemnat premier. Într-un interviu acordat Digi 24, ea a subliniat că orice decizie privind susținerea unui astfel de guvern va depinde strict de programul propus și de hotărârea conducerii partidului.

„Eugen Tomac, în principiu, este o persoană cu bun-simț, dar va trebui să vedem și ce-și propune Eugen Tomac să facă”, a declarat aceasta, rezervându-și însă o poziție clară în privința unui eventual vot de validare în Parlament.

Potrivit primarului Craiovei, un astfel de pas ar necesita o analiză atentă a planurilor și priorităților prezentate de Eugen Tomac.

Pe de altă parte, Lia Olguța Vasilescu a abordat și o posibilă criză constituțională în cazul în care președintele Nicușor Dan, vehiculat ca susținător al lui Eugen Tomac, ar refuza să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Nu se poate să nu facă o desemnare, nu se poate pentru că se termină interimatul de 45 de zile și trebuie făcută o desemnare care va putea să treacă prin Parlamentul României sau nu, și să urmeze o a doua desemnare. Dacă nici a doua desemnare nu trece, atunci vom ajunge la alegeri anticipate”, a explicat vicepreședinta PSD.

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Primarul Craiovei, despre criticile aduse PSD

Întrebată despre posibilitatea ca PSD să participe într-un eventual guvern condus de Eugen Tomac, Lia Olguța Vasilescu a fost tranșantă în a sublinia că decizia aparține conducerii partidului.

„Este o decizie, încă o dată, pe care o va lua Partidul Social Democrat”, a declarat ea.

Criticile la adresa PSD, acuzat de unii că evită să-și asume responsabilitatea în acest context politic, au fost respinse de Vasilescu. Ea a reiterat că actuala formulă guvernamentală nu mai avea legitimitatea de a continua.

„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat într-un an de zile, că s-a dublat inflația, că a scăzut consumul cu 10%, că datoria publică a crescut cu 125 de miliarde, este clar că acest guvern, așa cum a fost el condus, nu avea de ce să mai rămână”, a adăugat edilul Craiovei.

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Lia Olguța Vasilescu, despre demisia lui Constantin Toma

Lia Olguţa Vasilescu a oferit și o reacție fermă în urma demisiei lui Constantin Toma din funcțiile de conducere din PSD.

„Nu înțeleg de ce n-a demisionat și din PSD, dacă tot a început”, a subliniat ea.

Declarația vine într-un moment tensionat pentru partid, marcat de critici interne și apeluri pentru schimbare.

Demisia lui Toma a stârnit discuții aprinse în cadrul partidului, mai ales după ce acesta a cerut public înlocuirea conducerii PSD, atât la nivel local, cât și național.

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a afirmat că actuala conducere afectează grav viitorul formațiunii politice.

„Mă invită astăzi și domnul Romeo Lungu să plec. Să plece dumnealui și cu Sorin Grindeanu și poate aș rămâne și eu în partidul ăsta”, a declarat el.

Lia Olguța Vasilescu, însă, a optat pentru o abordare directă. Ea a remarcat că partidul permite exprimarea liberă, spre deosebire de alte formațiuni politice, dar a adăugat: „Contrar liderului partidului, domnul Toma, înțeleg că de bunăvoie și nesilit de nimeni și-a dat până la urmă demisia din niște funcții pe care le deține. Nu înțeleg de ce n-a făcut-o și din PSD, dacă tot a început”.

Constantin Toma a explicat că rămâne membru al partidului doar pentru a nu pierde mandatul câștigat prin vot. În același timp, a criticat dur pe Romeo Lungu, afirmând că, „Cu el la conducere se duce partidul în cap, fără să mai faci nimic, nu-i niciun fel de problemă. Doar el nu își dă seama de asta”.

Sursă foto: Hepta

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