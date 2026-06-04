Tânără, înjunghiată într-un mall din Timișoara. Motivul halucinant al atacului: „M-a despărțit”

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O tânără de 27 de ani a fost înjunghiată de fostul său partener, un bărbat de 49 de ani, într-un mall din Timișoara. Polițiștii au intervenit rapid, iar victima a fost internată de urgență.

Tânără de 27 ani, înjunghiată în mall

O zi obișnuită de muncă într-un mall din Timișoara s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără de 27 de ani, care a fost atacată cu un cuțit de fostul său partener. Incidentul șocant a adus în prim-plan o poveste de dragoste complicată, care a degenerat într-un act de violență extremă.

Atacatorul, un bărbat de 49 de ani, și-a justificat acțiunile printr-o declarație halucinantă: „M-a despărțit de nevastă”.

Scena dramatică s-a petrecut în zona Lipovei din Timișoara, unde victima lucra într-un magazin. Fostul iubit, care o urmărise în incinta mall-ului, a atacat-o printre rafturi, folosind un cuțit.

Tânăra a fost înjunghiată de trei-patru ori, rănile fiind localizate la nivelul brațelor, pieptului și abdomenului. În urma agresiunii, aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde primește îngrijiri medicale.

„Polițiștii Secției 4 Poliție Urbană Timișoara au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de un bărbat în incinta unei societăți comerciale”, au declarat reprezentanții IPJ Timiș.

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O relație toxică, finalizată cu violență

Potrivit Opinia Timișoarei, cei doi au avut o relație de șapte ani, începută în condiții controversate. Bărbatul, căsătorit la vremea respectivă, și-a părăsit soția pentru a fi împreună cu tânăra. Cu toate acestea, relația lor s-a încheiat, iar despărțirea a fost mai mult decât el a putut suporta.

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Motivul atacului, conform declarațiilor agresorului, a fost resentimentul acumulat după destrămarea căsniciei sale.

„Am iubit-o. M-a despărțit de nevastă”, a spus acesta, fără să manifeste vreun semn de regret pentru fapta sa.

Agresiunea s-a încheiat datorită intervenției prompte a unui agent de pază din mall, care l-a imobilizat pe atacator până la sosirea poliției.

„Bărbatul de 49 de ani a fost imobilizat de un agent de pază, angajat al societății comerciale, fiind ulterior preluat de polițiști. În prezent, acesta se află în custodia poliției pentru efectuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au mai transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Sursă foto: Shutterstock

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