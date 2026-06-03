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Reacția lui Vlad Verdeș, după ce și-a ucis tatăl polițist. Ce spun rezultatele toxicologice și martorii atacului

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Vlad Verdeș, tânărul de 22 de ani care și-a înjunghiat mortal tatăl, polițist în Piatra Neamț, și-a recunoscut fapta și a afirmat, în fața autorităților, că își regretă fapta. Potrivit primelor informații, fiul lui Ciprian Verdeș, student la Academia de Studii Economice (ASE) București, a venit de 1 iunie la Piatra Neamț special pentru a-și ucide tatăl.

Prima reacție a lui Vlad Verdeș după ce și-a ucis tatăl

Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei care a șocat Piatra Neamț. Ciprian Verdeș, un polițist cu o carieră de peste trei decenii în Ministerul Afacerilor Interne, a fost ucis de propriul fiu, Vlad Verdeș, un tânăr de 22 de ani.

Conform martorilor, altercația a început în apartamentul unde locuia Ciprian Verdeș și a continuat în fața blocului. Polițistul ar fi ieșit din scară strigând după ajutor, urmat îndeaproape de fiul său. Într-un act de violență extremă, Vlad l-a înjunghiat în zona gâtului și abdomenului, provocându-i răni fatale.

Tânărul a fost reținut imediat și arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de omor calificat, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și tulburarea liniștii publice. În fața anchetatorilor, Vlad Verdeș și-a recunoscut fapta și a declarat că regretă ceea ce a făcut.

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Ce ar fi condus la această tragedie

Relația dintre Vlad și tatăl său ar fi fost una tensionată de ani de zile. Potrivit IPJ Neamț, Ciprian Verdeș și-ar fi dorit ca fiul său să urmeze o carieră în poliție, însă Vlad nu a reușit admiterea la Academia de Poliție. Acest eșec ar fi fost un punct critic în relația lor. În momentul crimei, Vlad Verdeș era student la Academia de Studii Economice din București.

Inițial, anchetatorii au suspectat că tânărul ar fi fost sub influența drogurilor sau a alcoolului în momentul atacului. Totuși, primele analize toxicologice au arătat că acesta era perfect treaz.

Motivele precise care au dus la gestul său extrem nu au fost încă făcute publice, iar avocata sa a declarat că nu poate confirma zvonurile privind o posibilă ceartă provocată de o mașină sau o moștenire.

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Declarațiile martorilor

Martorii oculari prezenți la fața locului au povestit scenele dramatice.

„Victima a strigat după ajutor. Încerca să se apere, îl ținea pe agresor. Era posedat de demoni sau de droguri. Habar n-am, era o energie foarte necurată, nu era 100% uman. Părea foarte agitat, cu o energie dubioasă, după ce l-a înjunghiat se vedea în privirea lui că s-a eliberat”, a declarat un martor pentru Observator.

Ciprian Verdeș a încercat să scape de furia fiului său ieșind din apartamentul în care locuiau, dar a fost urmărit și atacat de Vlad în plină stradă.

„Ajutor, ajutor, mă omoară”, ar fi strigat bărbatul în ultimele sale clipe de viață, potrivit martorilor.

Detaliile crimei sunt cutremurătoare. Martorii au relatat cum, după ce l-a înjunghiat de mai multe ori în abdomen, gât și inimă, Vlad Verdeș s-a oprit pentru câteva clipe, doar pentru a reveni și a aplica alte lovituri asupra tatălui său, care deja zăcea inconștient într-o baltă de sânge.

„L-a înjunghiat de câteva ori, el a căzut inconștient. Agresorul s-a îndepărtat câțiva metri, după care a revenit, a mai lovit de câteva ori cu cuțitul în victimă, care era jos, inconștientă, nu mai dădea niciun semn de viață. Totul s-a întâmplat foarte repede. În 45 de secunde. Cum și-a ridicat privirea de pe victimă, agresorul a spus: voia să mă omoare”, a povestit un alt martor ocular.

Potrivit declarațiilor acestora, comportamentul lui Vlad Verdeș a fost extrem de ciudat, alimentând speculațiile că ar fi fost sub influența drogurilor sau într-o stare psihică alterată.

„Din moment ce nu a gândit și a făcut o chestie atât de sadică, mă gândesc că era în sevraj”, a spus un alt martor.

Ancheta se află în plină desfășurare, iar procurorii încearcă să reconstituie toate detaliile care au dus la acest act terifiant.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț își suspendă activitatea

Piatra-Neamț rămâne în stare de șoc după această tragedie. În fața blocului unde s-a produs atacul, oamenii au depus flori și au aprins lumânări în memoria lui Ciprian Verdeș. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-au numărat și tineri care l-au cunoscut pe polițist în calitate de examinator la proba practică pentru permisul auto.

În semn de respect, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț a anunțat suspendarea activității pentru ziua de joi, 4 iunie 2026, când va avea loc înmormântarea polițistului.

Colegii săi se vor reuni pentru a-l conduce pe ultimul drum și pentru a-și lua rămas bun de la un om apreciat și respectat.

Sursă foto: Facebook

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Povestea Gabrielei Drâmbă, românca care a fost căsătorită cu un președinte african și cu Gheorghe Dinică. Bijuteriile sale vor fi scoase la licitație în București
Povestea Gabrielei Drâmbă, românca care a fost căsătorită cu un președinte african și cu Gheorghe Dinică. Bijuteriile sale vor fi scoase la licitație în București
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