Răsturnare de situație în cazul morții medicului anestezist din Capitală. Fostul concubin al suspectei a fost arestat preventiv

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Ancheta s-a extins în cazul medicului anestezist de 72 de ani din București, care a fost găsit mort și incendiat în apartament. Acum, fostul concubin al femeii acuzate că l-ar fi omorât pe bărbat a fost arestat preventiv. Iată de ce îl acuză procurorii.

Arestare în cazul morții medicului anestezist din Capitală

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București anunță o nouă arestare în cazul medicului anestezist de 72 de ani ucis în locuința lui din București.

Este vorba despre fostul concubin al femeii acuzate de crimă. Acesta este suspectat că a ascuns și a încercat să vândă bunurile furate din apartamentul medicului anestezist.

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Cazul de acum două luni în care un medic anestezist de 72 de ani a fost găsit mort în propria locuință, a șocat întreagă țară. În apartamentul lui izbucnise un incendiu, iar anchetatorii au descoperit că focul a fost pus intenționat pentru a șterge urmele.

Acum, ancheta a fost extinsă și se pare că aceasta a avut și un complice: pe fostul ei concubin. Procurorii spun că bărbatul, în vârstă de 46 de ani, acuzat de tăinuire, a primit mai multe bunuri furate din locuința victimei, deși știa foarte bine de unde provin acestea.

Ce acuzații îi sunt aduse bărbatului

Conform anchetei, în seara zilei de 31 martie 2026, chiar după comiterea crimei, femeia de 39 de ani s-a dus acasă la fostul ei concubin și a lăsat o parte din obiectele luate din apartamentul medicului, printre care mai multe ceasuri și bijuterii de aur.

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„În seara zilei de 31.03.2026, imediat după săvârșirea faptei, inculpata cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor s-a deplasat la locuința inculpatului (un bărbat în vârstă de 46 de ani) pentru a lăsa în păstrare bunurile sustrase din locuința victimei. Inculpatul a primit telefonul mobil al victimei, precum și ceasuri și bijuterii din aur sustrase în aceeași împrejurare, cunoscând proveniența acestora, iar ulterior a remis o parte dintre bunuri fostei sale concubine, în scopul valorificării.

Ulterior, inculpatul a părăsit țara, continuând să coordoneze valorificarea bunurilor, urmărind inclusiv expedierea acestora în străinătate”, se precizează în documentul citat.

„În perioada 31.03–22.05.2026, în baza înțelegerii avute cu fostul său concubin privind valorificarea bunurilor, inculpata (o femeie în vârstă de 49 de ani) a primit de la acesta ceasuri și bijuterii din aur sustrase din locuința victimei, cunoscând proveniența acestora, pe care le-a valorificat în parte. Rolul său în valorificarea bunurilor a continuat inclusiv după plecarea din țară a celuilalt inculpat, la solicitarea expresă a acestuia.

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Inculpata a fost reținută pentru o durată de 24 de ore, iar la data de 26.05.2026 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile”, mai transmit procurorii.

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