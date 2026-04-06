Cazul lui Cristian Staicu, medicul de 72 de ani înjunghiat și incendiat într-un apartament din București, a șocat o întreagă țară. Acum, apar noi detalii despre crima îngrozitoare. Conform unor surse, femeia suspectată de crimă ar fi recunoscut că l-a ucis, însă le-ar fi spus anchetatorilor că totul s-a întâmplat în legitimă apărare.

O femeie și-ar fi recunoscut crima în cazul lui Cristian Staicu

Ancheta în cazul morții medicului anestezist găsit mort în apartamentul de pe Calea Vitan continuă. Suspecta, în vârstă de 40 de ani, și-ar fi recunoscut crima în fața oamenilor legii. Mascații ar fi descins ieri la locuința femeii, după ce au strâns mai multe probe la dosar.

Ea era menajera medicului anestezist, iar conform unor surse apropiate de anchetă, citate de Antena 3 CNN, femeia le-ar fi spus oamenilor legii că l-a ucis pe medic în legitimă apărare.

Menajera a povestit că Staicu ar fi consumat alcool, devenind agresiv și nu ar f lăsat-o să plece din casă. De acolo, situația a degenerat, iar femeia a fost nevoită să se apere, spun informațiile sursei citate.

Medicul anestezist și menajera s-ar fi cunoscut în urmă cu aproximativ doi ani, după ce bărbatul ar fi postat un anunț conform căruia caută o parteneră pentru întreținerea relațiilor intime, dar și pentru curățenie în apartament. Femeia lucra ca menajeră, dar nu era angajată legal, este căsătorită, iar soțul ei lucrează ca șofer și nu știa despre vizitele pe care aceasta le făcea în locuința medicului.

Conform surselor citate, vecinii spun că nu ar fi văzut-o pe suspectă niciodată, deși ea venea des la medic.

Femeia ar putea fi arestată preventiv, conform acelorași surse.

Ce alte probe au fost descoperite la locul crimei

Mai multe probe au fost găsite de anchetatori la locul faptei. Se pare că medicul anestezist ar fi fost înjunghiat în bucătărie și ar fi fost luat prin surprindere.

Criminaliștii au găsit mai multe probe la fața locului, în ciuda incendiului și spun că foarte puține probe au fost afectate. Mai mult, se crede că suspecta ar fi avut un complice.

Medicul anestezist Cristian Staicu a fost găsit în locuința sa, după un incendiu izbucnit în apartament. Bărbatul fusese înjunghiat înainte ca focul să fie pus. El a fost descoperit în bucătărie și avea mai multe răni provocate de înjunghiere. Persoana care l-a înjunghiat a fost și cea care a provocat intenționat un incendiu, pentru a distruge orice fel de probă.

