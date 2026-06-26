Influenceriță, acuzată de crimă în Dubai. Brooke George riscă pedeapsa cu moartea

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Brooke George, o influenceriță de 23 de ani din Kent, riscă pedeapsa cu moartea în Dubai. Tânăra este acuzată că și-a ucis iubitul cu mai multe lovituri de cuțit, însă se apără susținând că a fost în legitimă apărare, după ce a devenit violent.

Influenceriță, acuzată de Crimă, în Dubai

O influenceriță de 23 de ani de pe TikTok, originară din Gravesend, Kent, se confruntă cu pedeapsa capitală în Dubai, după ce a fost acuzată de uciderea partenerului său. Brooke George susține că a acționat în legitimă apărare, însă riscă pedeapsa cu moartea prin împușcare dacă va fi găsită vinovată.

Tânăra, care a descris prima sa vizită în Dubai drept „cea mai frumoasă experiență din viața mea” se află acum în arest la secția de poliție Bur Dubai. Potrivit Radha Stirling, director executiv al organizației „Detained in Dubai”, relația tinerei cu partenerul ei s-a deteriorat pe parcursul celei de-a doua lor călătorii în Emiratele Arabe Unite.

Brooke George ar fi declarat că bărbatul a devenit „tot mai posesiv și abuziv”, reținându-i pașaportul și atacând-o fizic.

În noaptea de 22 iunie 2026, influencerița a fost arestată sub acuzația de omor cu premeditare, după ce l-ar fi înjunghiat pe partenerul ei în apartamentul în care locuiau. În apărarea sa, tânăra a povestit că a luat un cuțit din bucătărie pentru a se apăra, temându-se pentru viața ei.

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Declarațiile mamei și apropiaților lui Brooke George

Mama tinerei, Thereza George, a împărtășit și ea momentele de groază prin care trece familia: „După ce Brooke s-a întors în Dubai pentru a doua oară, am observat că ceva s-a schimbat. Era mai tăcută, nu mai era ea însăși. Niciodată nu mi-a părut atât de speriată ca atunci când am vorbit după incident. Plângea necontrolat, iar un ochi îi era umflat și aproape închis”.

Mai mulți apropiați ai lui Brooke George și-au exprimat temerea că tânăra ar fi fost atrasă în Dubai sub pretexte false, pentru a fi exploatată.

Stirling a menționat o serie de semne îngrijorătoare: comportamentul schimbat al partenerului, biletul de avion doar dus, o ședință foto în costum de baie organizată în timpul primei vizite, reținerea pașaportului și mărturisirile lui Brooke către prieteni că „lucrurile nu sunt în regulă”.

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Influencerița acuză autoritățile de abuz și tratament inadecvat

În timpul detenției sale, Brooke George a declarat că a fost obligată să se dezbrace complet în fața unor polițiști bărbați, fără asistența unei femei, ceea ce a considerat „extrem de umilitor și traumatizant”.

Organizația „Detained in Dubai” a semnalat aceste abuzuri și a cerut ca tânăra să fie eliberată pe cauțiune, subliniind că acest caz evidențiază probleme grave legate de violența împotriva femeilor și dreptul la autoapărare.

Potrivit BBC, organizația „Detained in Dubai” face apel la autoritățile din EAU pentru a asigura o judecată corectă, acces la consiliere juridică și consulară, precum și protecție și îngrijiri medicale pentru tânără.

„Solicităm eliberarea lui Brooke pe cauțiune până la finalizarea anchetei. Emiratele Arabe Unite au un istoric bine documentat în ceea ce privește criminalizarea și revictimizarea femeilor care raportează violențe”, a declarat Radha Stirling.

Ministerul britanic al Afacerilor Externe sprijină familia tinerei, fiind în contact cu autoritățile locale pentru a asigura respectarea drepturilor acesteia.

Sursă foto: TikTok

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