Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru pentru a apărea în documentarul „Cămătarii”. Anghel Damian, dezvăluiri

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Regizorul Anghel Damian a fost invitat la Întrebarea Mesei Rotunde, moderată de Marius Manole, care va apărea pe 27 iunie 2026. El vorbește despre suma pe care au primit-o Nuțu și Sile Cămătaru pentru a apărea în documentarul „Cămătarii” de pe PRO TV.

Cum a apărut serialul „Cămătarii”

Anghel Damian, realizatorul serialului „Cămătarii” de pe PRO TV, a venit cu povești din culisele producției și a dezvăluit sumele pe care Nuțu Cămătaru și ceilalți le-au primit pentru a apărea în serial.

El a dezvăluit că serialul a apărut firesc, după toate producțiile de ficțiune pe care le făcuse, precum „Clanul”, „Groapa” și „Tătuțu”.

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Totul a început de la Codin Maticiuc, care a scris o carte despre Nuțu Cămătaru, pe care Anghel Damian a citit-o.

„Accesul inițial mi l-a oferit Codin Maticiuc, care a scris o carte despre Nuțu Cămătaru. Am citit cartea, mi s-a părut limitată ca povești și ca direcție, era o carte care pleca din realitate și se îndrepta spre ficțiune. Am avut o abordare de forță, ca să zic așa. Am zis că documentarul oricum va fi făcut! Avem suficiente materiale de arhivă, acces la anchetatori, la autorități, și această poveste va fi spusă. Nu a fost un «Da» imediat, a fost o perioadă de tatonare de câteva luni. Și au zis: «Bun, preferăm și fim și noi în povestea asta»!

Evident că proiectul a căpătat o nouă dimensiune, pentru că această lume nu-ți dă acces. Spre surprinderea mea, ei au vorbit despre infracțiunile pe care le-au făcut. Prima mea întrebare mare despre ei a fost dacă ei s-au născut așa sau dacă au devenit ceea ce sunt.

Am luat un psiholog criminalist pe lângă mine, Liliana Pârvulescu, care a stat zi de zi la fiecare filmare și am făcut o profilare, inclusiv prin testări, și am primit răspunsul destul de repede că ei au devenit așa. Dacă au devenit așa, înseamnă că undeva este o vină: societală, educațională, contextuală… Hai să înțelegem cum poți să devii, pentru că, uite, sunt tată de băiat. Cum îmi protejaz copilul să nu devină așa?”, spune Anghel Damian în fața lui Marius Manole.

Anghel Damian, dezvăluiri despre sumele primite de Nuțu și Sile Cămătaru pentru apariția în „Cămătarii”

Regizorul a spus că a filmat aproape 100 de zile, opt ore în fiecare zi, iar Nuțu și Sile Cămătaru au primit între 50 și 70 de lei.

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„Am filmat aproape 100 de zile, stăteam acolo opt ore pe zi. Au fost plătiți! Este o sumă minimă pe care trebuie să o plătești ca să obții drepturile: 50 de lei – 70 de lei”, dezvăluie Anghel Damian în fața lui Marius Manole.

El a ținut să le răspundă și celor care îl întreabă de ce nu face documentare cu olimpici sau personalități marcante.

Am primit mesaje multe: «De ce nu faceți documentare cu olimpici sau cu personalități marcante?». Pe VOYO este un documentar excepțional cu Simona Halep. Eu am văzut-o pentru prima dată pe Simona Halep într-o postură total deschisă emoțional. Și nu aș vrea să comentez diferențele de audiență dintre cele două documentare. O să vă dau doar o proporție: «Cămătarii» a fost de 100 de ori mai vizionat decât documentarul cu Simona Halep! Și vorbim despre Simona Halep, cea mai importantă sportivă din ultimul deceniu în România…”, încheie Anghel Damian.

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