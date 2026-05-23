Alex Conovaru, dezvăluiri de la filmările ultimului episod TĂTUȚU’, sezonul 3: „Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva” / Exclusiv

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alex Conovaru, actorul care-l interpretează pe „Laurențiu” în TĂTUȚU’, face dezvăluiri de pe platourile de filmare!

TĂTUȚU’ a ajuns la finalul sezonului 3, iar ultimul episod a fost diferit pentru actori, după cum declara Alex Conovaru. Actorul a povestit, pentru Unica.ro, cum a trăit episodul filmat integral one-shot, fără tăieturi, și ce emoții l-au încercat.

Alex Conovaru, actor în TĂTUȚU’: „Știam ce încolțește în mintea lui Anghel Damian”

Ultimul episod din sezonul 3 este filmat integral one-shot, fără nicio tăietură. Care a fost prima reacție când ai aflat propunerea?

Nu m-a surprins propunerea, știam ce încolțește în mintea lui Anghel Damian. Noi am mai făcut un cadru-secvență de aproape 17 minute în sezonul 2, atunci când personajul meu, Laurențiu, îl omoară pe Basti. A fost o noapte lungă, cu multe repetiții și frig, și a fost o încercare pentru toată lumea, dar a ieșit extraordinar, din punctul meu de vedere.

Apoi, în sezonul 3, mai avem vreo două cadre-secvență, mai scurte decât acela, deci faptul că a făcut un întreg episod one shot nu m-a surprins deloc. Știam că are ambiția asta și a ieșit colosal, din punctul meu de vedere.

Ce înseamnă, concret, pentru un actor, să joace aproape o oră fără „plasă de siguranță”?

E acea senzație pe care o ai și la teatru, când joci două-trei ore fără așa-numita plasă de siguranță. Noi suntem antrenați din teatru să facem asta. E adevărat, acolo nu se învârtesc cu tine cameramanul, sunetistul, oamenii cu cabluri și lumini, dar e cam același lucru.

Trebuie să știi ce ai de făcut, să știi textul, să știi mișcarea, să știi intențiile și să joci bine în echipă.

„Enorm ne-a ajutat chimia dintre noi, prietenia dintre actori și prietenia cu ceilalți oameni din echipa serialului”

Într-un one-shot, sincronizarea dintre actori, cameră, lumini și echipa tehnică devine aproape coregrafie. Cât de mult v-a ajutat chimia dintre voi, dobândită în toți anii de CLANUL și TĂTUȚU’?

Enorm ne-a ajutat chimia dintre noi, prietenia dintre actori și prietenia cu ceilalți oameni din echipa serialului. Și aici vorbesc despre toate departamentele: de la catering, la machiaj, sunet, lumini, cameră, props. Absolut toată lumea.

Am funcționat ca o echipă puternică, ca o familie. M-a impresionat și m-a emoționat, înainte de fiecare dublă pe care o făceam, cum ne strângeam toți actorii într-un cerc și ne concentram împreună, luându-ne energia cumva unul de la altul.

A fost impresionant. Toată munca asta a fost impresionantă.

Alex Conovaru îl interpretează pe „Laurențiu” în TĂTUȚU’

Se spune că într-un astfel de format emoția devine mult mai autentică, pentru că nu există întreruperi. Ai simțit și tu asta în jocul actoricesc?

Emoția există întotdeauna când se strigă „Motor! Acțiune!”. Bineînțeles, acum, având un episod de asemenea anvergură de realizat, am simțit niște emoții, din punctul meu de vedere, dar constructive, niște emoții legate de bucuria că fac lucrul ăsta, că fac parte din această premieră în serialele din România.

Ce să spun, a fost frumos.

Există o scenă din episod care ți-a dat cele mai mari emoții înainte de „motor”?

Nu, n-am avut emoții că se poate întâmpla ceva prost sau că nu va merge, pentru că am repetat în detaliu absolut tot. Nu, nu mi-a fost teamă. Speram doar să nu se încurce nimeni la text, să nu greșească cineva ceva.

Bine, acum noi am avut și foarte mulți actori pe set. Era aproape toată distribuția serialului, plus un taraf, plus vreo 50 de figuranți. Și, dacă mi-a fost puțin teamă, a fost mai degrabă pe partea de figurație, ca cineva să nu facă exact cum am făcut la repetiție. Dar toată lumea a fost exemplară și super profesionistă.

„Personajele sunt cu mine tot timpul. Și eu cu ele”

Ați avut momente neprevăzute în timpul dublelor, mici accidente, improvizații sau situații care au trebuit integrate din mers?

Moment neprevăzut, nu. Am avut, în schimb, o surpriză plăcută într-un moment. La un moment dat, eu ies din localul în care are loc nunta ca să mă liniștesc puțin, să dau un telefon, iar surpriza foarte mare a fost că, într-una dintre duble, a început să ningă și asta a ajutat foarte mult la atmosferă.

Plus că am găsit acolo niște cățeluși și m-am legat de ei. Le-am pus ceva de mâncare și cred că asta chiar o să apară în episod. Mi-a plăcut foarte mult și a fost neprevăzut. A fost un ,,accident’’ fericit.

Dacă ai putea „fura” un singur lucru de la personajul tău din TĂTUȚU’, ce ai alege și de ce?

N-aș fura absolut nimic de la Laurențiu. N-aș vrea să trăiesc zbuciumul pe care îl trăiește el, viața lui dublă, toate crimele pe care le duce în spate, toate minciunile, toate ascunzișurile. Nu, n-aș vrea absolut nimic de la Laurențiu.

Citește și – Anghel Damian, despre căsnicia cu Theo Rose, viaţa de tată şi ce nu se vede în online: „Suntem într-un alt fel în intimitate” / EXCLUSIV

Citește și – Ce spune Ofelia Popii despre lucratul cu partenerul ei, Ciprian Scurtea, cu care joacă în Tătuțu’: „Teatrul și filmul mănâncă hălci bune din viața personală”. Cum s-au îndrăgostit / Exclusiv

Citește și – Theo Rose, întrebări capcană pentru soțul ei. De ce infracțiune o crede Anghel Damian în stare

„Acasă nu sunt actorul Alex Conovaru. Acasă sunt tati, sunt soțul, sunt fratele”

Cât din tine există, de fapt, în personajele pe care le joci?

Păi, există destul de mult din mine în fiecare personaj pe care îl joc, pentru că sunt eu în situația dată, eu cu înfățișarea mea, cu vocea mea, cu corpul meu. Bine, eu de fiecare dată încerc să mă scot pe mine din rol, dar tot timpul sunt acolo, pentru că sunt eu cu experiența mea, cu felul meu de a înțelege problemele personajului respectiv și parcursul lui.

Nu știu… și personajele sunt cu mine tot timpul, și eu cu ele.

Care este cea mai impulsivă decizie pe care ai luat-o vreodată?

Au fost mai multe decizii, mai mult sau mai puțin bune, pe care le-am luat din impuls, dar asta se întâmpla cu foarte mulți ani în urmă. Nu știu exact, nu pot să aleg o acțiune impulsivă și să spun că aceea a fost. Au fost mai multe, și bune, și rele.

Care e cea mai mare diferență dintre imaginea publică și omul care ești acasă, între ai tăi?

Acasă nu sunt actorul Alex Conovaru. Acasă sunt tati, sunt soțul, sunt fratele. Cred că acolo sunt cu totul altcineva. Din momentul în care ieși pe stradă, ca orice om, îți pui o mască socială. Dar acasă rămâi tu.

Urmărește-ne pe Google News