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Josh Grisetti, starul cunoscut publicului larg pentru rolul lui Ralph Emerson din sezonul final al serialului de succes „The Marvelous Mrs. Maisel”, a murit la vârsta de 44 de ani.

Vestea cumplită a fost dată publicității de către un prieten apropiat și coleg de scenă al artistului, în urma decesului acestuia care a avut loc vineri. Comunitatea teatrală internațională și fanii din întreaga lume sunt în stare de șoc, mai ales că actorul s-a retras recent dintr-un proiect important invocând motive personale.

Anunțul cutremurător al unui prieten apropiat

Vestea dispariției premature a actorului și starului de pe Broadway a fost confirmată pe rețelele de socializare de către Rob McClure, colegul său din distribuția spectacolului Something Rotten!. Într-un mesaj încărcat de durere, acesta a dezvăluit faptul că Josh și-a pus capăt zilelor, exprimându-și neputința de a procesa o asemenea tragedie.

„Cu inima zdrobită vă spun că genialul Josh Grisetti și-a luat viața vineri. Nu sunt pregătit nici măcar să încerc să înțeleg. Inima mea este alături de soția și familia lui, în timp ce încearcă să facă față acestei realități. Soția mea și cu mine suntem dincolo de cuvântul îndurerați. Comunitățile din întreaga lume nu vor mai fi niciodată la fel fără el. Te iubim, Josh. Este pur și simplu o pierdere cataclismică”, a scris Rob McClure în mesajul său de adio.

Omagii emoționante din partea colegilor de scenă

Reacțiile și mesajele de condoleanțe din partea celor care l-au cunoscut pe Josh Grisetti, atât pe plan personal, cât și profesional, au început să curgă imediat după aflarea veștii. Actrița Sierra Boggess, care a lucrat alături de el în producția It Shoulda Been You, a publicat un text tulburător în care descrie personalitatea complexă și sclipitoare a actorului.

„Cu toții l-am iubit incredibil de mult. Crea lumină, gândire și umor oriunde mergea. A fost un actor, regizor și scriitor BRILIANT. Am iubit felul în care privea lumea și cum punea la îndoială idealurile și normele. I-am iubit umorul, mintea și conversațiile filozofice extrem de profunde.

Familia noastră din It Shoulda Been You a fost cât se poate de apropiată, iar acest lucru este atât de dureros încât voi procesa vestea alături de echipa spectacolului și de voi toți pentru o perioadă foarte lungă de timp”, a transmis actrița.

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O moștenire lăsată noilor generații de actori

Pe lângă activitatea sa intensă din lumina reflectoarelor, Josh Grisetti era extrem de iubit și respectat în mediul academic, unde activa ca profesor în cadrul programului de Teatru Muzical de la California State University, Fullerton (CSUF). Foștii săi studenți și colegi de universitate au reacționat cu adâncă tristețe la aflarea veștii.

Unul dintre absolvenții universității a subliniat impactul pe care profesorul îl avea asupra tinerilor, chiar și asupra celor care nu îi frecventau cursurile în mod direct. Acesta a menționat că toți prietenii săi care au studiat cu Josh aveau doar lucruri incredibile de spus despre el, concluzionând că actorul a lăsat cu siguranță o moștenire solidă în cadrul departamentului de teatru.

Ultimul mesaj și un strigăt de ajutor mascat

Cariera lui Josh Grisetti a fost una strălucitoare, bifând roluri importante în televiziune, precum cel din sitcomul ABC The Knights of Prosperity, unde a jucat alături de Sofía Vergara, dar și pe Broadway, în producții ca Rent sau Camelot.

În ultima sa postare de pe rețelele de socializare, actorul explicase motivele pentru care a fost nevoit să părăsească prematur distribuția spectacolului Legally Blonde: The Musical din cadrul Trentino Music Festival. Textul său, privit acum prin prisma tragicului eveniment, ascundea o profundă suferință interioară.

„Când trebuie să părăsești o producție din motive personale înainte de a apuca să vezi premiera spectacolului, iar distribuția și echipa fac lucruri de genul acesta. Am plâns la propriu în avion… gesturile mici contează enorm atunci când te doare inima… Iubesc la rândul meu această echipă de neadaptați!! Premieră fericită, Legally Blonde… Sunt atât de mândru de voi toți”, au fost ultimele cuvinte transmise public de regretatul actor.

Foto – Profimedia

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