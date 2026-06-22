James Burrows, legendarul regizor al celebrelor seriale „Cheers”, „Friends” sau „The Big Bang Theory”, a murit la 85 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

James Burrows, regizorul legendar al unora dintre cele mai îndrăgite sitcomuri din America, a încetat din viață la vârsta de 85 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală care a definit decenii întregi de televiziune.

Considerat de mulți arhitectul comediei moderne de situație, el s-a stins din viață liniștit, înconjurat de cei dragi. De la succesele răsunătoare ale anilor ’80 și până la sitcomurile epocii de aur a anilor ’90 și 2000, amprenta sa regizorală rămâne un standard de aur greu de egalat în istoria Hollywood-ului, aducând zâmbete pe fețele a sute de milioane de telespectatori.

Doliu în televiziunea mondială

Vestea tragică a fost confirmată oficial de avocatul său de lungă durată, Tom Hoberman, care a transmis detalii despre decesul regizorului către CBS News. În ciuda vârstei înaintate, Burrows rămăsese o prezență activă și un mentor respectat pentru noile generații de realizatori de la Hollywood. Cariera sa, care s-a întins pe mai bine de o jumătate de secol, a fost marcată de cifre record: peste 1.000 de episoade regizate, 48 de nominalizări la premiile Emmy și 11 trofee câștigate, performanțe care îl plasează în panteonul absolut al televiziunii americane.

O viață dedicată ecranului și umorului

Născut în Los Angeles în anul 1940, dar crescut în New York, James Burrows a fost atras de timpuriu de lumea spectacolului, absolvind cursurile de elită ale Yale School of Drama. Consacrarea deplină a venit odată cu decizia de a trece în spatele camerei de filmat, moment în care a co-creat serialul fenomen Cheers, alături de frații Glen și Les Charles.

Producția a devenit rapid o emblemă a anilor 1980 și i-a deschis porțile către alte proiecte de anvergură globală, precum Friends, The Big Bang Theory și Will and Grace. Sindicatul Regizorilor Americani, care i-a acordat un premiu pentru întreaga carieră, a subliniat generozitatea și căldura sa, amintindu-și de el ca de un coleg incredibil care își împărtășea mereu înțelepciunea și umorul cald.

Mesajul emoționant al familiei

Într-o declarație oficială trimisă către publicația americană People, familia regizorului a exprimat recunoștința pentru anii petrecuți alături de o adevărată forță creativă și a evocat momentele finale ale vieții sale. Ei au ținut să precizeze că viața lui reprezintă o sărbătoare a creativității care va dăinui prin imaginile lăsate pe micul ecran. Cu profundă durere, dar și cu mândrie, familia a subliniat rolul definitoriu pe care Jimmy l-a avut în modelarea culturii pop din ultimele cinci decenii:

„Celebrăm viața extraordinară și moștenirea durabilă a lui James ‘Jimmy’ Burrows, care s-a stins din viață liniștit astăzi, înconjurat de familia sa iubitoare. Timp de mai bine de cinci decenii, Burrows a fost unul dintre cei mai influenți și mai iubiți regizori din istoria televiziunii. Ca regizor legendar, mentor și forță creativă, el a ajutat la modelarea unor generații întregi de comedie și a adus o bucurie nemăsurată publicului din întreaga lume.”

Actorii își iau rămas bun de la maestru

Reacțiile din partea actorilor care au lucrat îndeaproape cu el nu au întârziat să apară, rețelele de socializare fiind inundate de omagii și amintiri din timpul repetițiilor. Eric McCormack, cel care i-a dat viață personajului Will în serialul Will and Grace, a folosit cuvinte mari pentru a descrie personalitatea copleșitoare și importanța regizorului în peisajul media. El a subliniat că dispariția sa nu reprezintă doar o simplă pierdere profesională, ci una culturală, lăsând un gol imens în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut.

„Titanul comediei de televiziune timp de cincizeci de ani, a fost iubit de toată lumea și a lăsat nu doar o urmă, ci o amprentă adâncă.”

O altă mărturie emoționantă a venit din partea actriței Beth Behrs, cunoscută din serialul 2 Broke Girls, care a rememorat cu nostalgie o întâmplare de la începutul colaborării lor. Ea a povestit cum frica de debutant în fața unui monstru sacru s-a transformat instantaneu într-o prietenie de lungă durată, grație râsului său inconfundabil și a naturii sale extrem de binevoitoare.

„Dragă Jimmy, nu voi uita niciodată cum eu și Kat Dennings am devenit absolut convinse că ne urăști în timpul repetițiilor pentru episodul pilot din 2 Broke Girls. Ne-am dus glonț la pupitrul tău ca doi copii de clasa a patra chemați în biroul directorului și te-am întrebat direct. Nu voi uita niciodată reacția care a stârnit hohote de râs: Oh, fetelor, bineînțeles că nu!”

La rândul său, Lisa Kudrow, interpreta celebrei Phoebe din serialul Friends, a publicat un mesaj scurt, dar extrem de încărcat de înțeles, mulțumindu-i public pentru impactul pe care l-a avut asupra carierei sale. Burrows nu doar că a regizat episoade cheie din Friends, dar a și jucat alături de ea într-o parodie a propriei persoane în producția HBO The Comeback.

„Îți mulțumesc, Jimmy. Adică, pentru tot…”

Instituțiile media majore au reacționat și ele la aflarea veștii. Un purtător de cuvânt al rețelei NBC, postul de televiziune care a găzduit și difuzat cele mai de succes producții semnate de regizor, a emis un comunicat prin care deplânge dispariția celui care a dictat ritmul umorului american de calitate. Reprezentanții postului au concluzionat că James Burrows a fost mintea strălucită care a ghidat din umbră destinele televiziunii, iar absența sa lasă un vid uriaș care va fi resimțit pentru totdeauna în industria divertismentului.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News