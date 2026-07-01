Actorul Michael Byrne, cunoscut pentru rolurile din „Braveheart” și „Harry Potter”, a murit la 82 de ani

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Lumea filmului și a teatrului își ia rămas bun de la unul dintre cei mai carismatici și prolifici actori de compoziție ai Marii Britanii. Michael Byrne, cunoscut publicului din întreaga lume pentru interpretările sale memorabile din producții de top de la Hollywood, dar și din universul „Harry Potter”, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani.

Decesul a lăsat o comunitate întreagă de artiști și fani în suferință, fiind confirmat oficial la nivel internațional. Chiar și atunci când a interpretat roluri secundare sau personaje negative, britanicul a reușit de fiecare dată să lase o amprentă de neșters pe marile ecrane.

Nu a fost dezvăluită cauza decesului

Anunțul oficial privind trecerea în neființă a artistului a fost făcut public de către jurnaliștii britanici, care au precizat că acesta s-a stins din viață la mijlocul lunii iunie, însă detalii suplimentare despre circumstanțele morții au fost păstrate în intimitatea familiei. Familia și apropiații au ales discreția în aceste momente extrem de grele.

Publicația britanică The Guardian a anunțat marți decesul acestuia, care a avut loc pe 20 iunie. Nu au fost dezvăluite nici cauza și nici locul exact al decesului, notează presa internațională, subliniind că în ultimele sale momente, actorul s-a bucurat de sprijinul celor dragi.

De la personaj negativ în „Indiana Jones” la vrăjitorul Grindelwald

Născut la Londra în toamna anului 1943, Michael Byrne a clădit o carieră impresionantă ce s-a întins pe parcursul a mai bine de jumătate de secol. Deși a debutat în anii ’60, cele mai mari succese de casă au venit în anii ’80 și ’90, când a devenit un chip extrem de familiar pentru fanii filmelor de acțiune și fantezie.

În capodopera „Indiana Jones și ultima crusadă”, el i-a dat viață nemilosului nazist Ernst Vogel, oferind publicului o confruntare finală memorabilă cu un tanc. Câțiva ani mai târziu, în drama istorică „Inimă neînfricată” (Braveheart), regizată de Mel Gibson, el a interpretat personajul Smythe, un soldat care își găsește sfârșitul după ce încearcă să o agreseze pe soția eroului William Wallace.

O altă bornă importantă a carierei sale recente a fost înregistrată în 2010, în pelicula „Harry Potter și Talismanele Morții: Partea 1”, unde l-a jucat pe bătrânul vrăjitor întunecat Gellert Grindelwald, cel care refuză să cedeze în fața amenințărilor lui Lord Voldemort.

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O viață dedicată scenei și dragostea familiei de la finalul drumului

Dincolo de succesul de pe ecrane, unde a bifat apariții inclusiv în franciza James Bond, în pelicula „Tomorrow Never Dies”, Byrne a fost un actor de teatru pur-sânge. În anii ’60, el a făcut parte din prestigioasa companie de teatru a lui Laurence Olivier la Old Vic, jucând ulterior în piese nemuritoare semnate de Cehov sau Shakespeare pe cele mai mari scene londoneze.

În ciuda succesului profesional uriaș, Michael Byrne a rămas un om dedicat familiei, iar ultimele sale luni de viață au fost marcate de o profundă conexiune umană. În biografia sa rămâne scris respectul imens purtat de cei care i-au fost alături până la ultima suflare.

Byrne a lăsat în urmă pe fosta sa soție, Carole Nimmons, despre care The Guardian notează că „a avut grijă de el spre sfârșitul vieții, pe fiicele sale Tara și Bryony, și pe nepoții Tom, Chloe și Jasmine”, se arată în concluzia omagiilor aduse marelui actor britanic.

Foto – Profimedia

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