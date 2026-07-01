Gina Pistol, apariție incendiară într-un costum de baie din două piese. Cum s-a fotografiat soția lui Smiley. „Perfectă!”

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Gina Pistol (45 de ani) continuă să își surprindă fanii din mediul online cu o formă fizică de invidiat. Recent, vedeta de televiziune s-a afișat pe rețelele de socializare într-o ipostază care a atras imediat toate privirile.

Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, pe o plajă exotică, prezentatoarea TV a demonstrat că, la patru ani după ce a adus-o pe lume pe fiica sa, Josephine, se bucură de o siluetă impecabilă și de o încredere deplină în propria persoană.

Apariție fără filtre în cea mai fierbinte zi de vară

Relaxată, bronzată și având marea ca fundal perfect, Gina Pistol a ales să se răcorească la plajă în cea mai caldă zi de iunie. Ea a urcat pe secțiunea Story de pe Instagram o fotografie complet naturală, fără filtre de înfrumusețare, fiind surprinsă într-un costum de baie negru, din două piese, cu o pereche de ochelari de soare în mână și emanând multă energie pozitivă. Soția lui Smiley și-a etalat silueta impecabilă și abdomenul bine definit la sala de fitness, spre admirația fanilor.

Imaginea a devenit rapid virală, adunând mii de inimi și o avalanșă de comentarii de la fanii cuceriți pe deplin de apariția vedetei. „Ești faină rău, Gina!!”, „Cam bine”, „Perfectă”, „Gina, ești superbă!” sunt doar câteva dintre mesajele primite în online de partenera lui Smiley.

Dieta neobișnuită care i-a resetat metabolismul

În spatele trupului sculptat nu stă doar genetica, ci și multă disciplină, dar și unele metode mai puțin convenționale. Gina Pistol nu s-a sfiit să vorbească deschis despre regimul drastic care a ajutat-o să își schimbe radical silueta într-un timp record și să scape de inflamația din corp.

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a declarat Gina Pistol, anul trecut, potrivit click.ro.

Sport de trei ori pe săptămână și un meniu zilnic extrem de restrictiv

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Pe lângă această cură de detoxifiere bazată pe medicina alternativă, prezentatoarea TV menține rezultatele obținute printr-un stil de viață activ și o alimentație extrem de calculată în viața de zi cu zi. Aceasta a recunoscut că moderația este cheia, chiar dacă își mai permite mici excepții atunci când pleacă departe de casă.

„M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”, mai spunea ea atunci.

Foto – Instagram / Facebook

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