Cum a reușit Smiley să scape de kilogramele în plus. Artistul urmează un regim împreună cu Gina Pistol: „E greu pentru mine, dar ne susținem. Am renunțat la…”

Smiley a explicat cum a reușit să scape de kilogramele în plus. Artistul urmează un regim împreună cu Gina Pistol, merge constant la sala de fitness și a renunțat la dulciuri, totul pentru a fi mai sănătos și pentru a ține pasul cu fetița lor, micuța Josephine Ana Maria, pe termen lung. Iată ce a povestit cântărețul recent!

Smiley a mărturisit că a reușit să scape de câteva kilograme în plus datorită unui regim urmat alături de Gina Pistol. Cei doi merg frecvent la sala de fitness și se susțin reciproc, iar artistul a renunțat complet la dulciuri, lucru pe care îl consideră cea mai mare provocare.

Cum a reușit Smiley să scape de kilogramele în plus

Smiley a explicat recent cum a reușit să dea jos câteva kilograme, fără să se cântărească însă pentru a vedea exact rezultatele. Artistul a spus că atât el, cât și Gina Pistol, au început să țină regim și să meargă regulat la sala de fitness, iar schimbările se văd deja.

Juratul de la „Vocea României” a explicat că motivația vine și din faptul că are o fetiță mică, pe Josephine Ana Maria, și vrea să fie sănătos și activ pe termen lung.

Citește și: Nașii Gina Pistol și Smiley au strălucit la nunta lui Șerban Cazan din Grecia. Ce alte vedete au fost prezente la eveniment

Citește și: Gina Pistol și Smiley vor să se mute în casa de la munte: „Trebuie să iau niște decizii cu Andrei”

„Am mai slăbit amândoi. Țin în continuare regim, n-am mai mancat dulciuri de o lună jumătate. Nu știu (n.r.: cât a slăbit), nu m-am cântărit. Dar mergem la sală frecvent, ținem dietă, mă rog, cât se poate. Dar eu am renunțat la dulciuri, ceea ce pentru mine e un lucru mare de tot, pentru că eu sunt obișnuit să mănânc ceva dulce în fiecare zi. E greu pentru mine, e foarte greu, dar ne susținem unul pe altul cumva.

Dimineața când te mai trezești așa și zicem „nu prea am chef”, celălalt zice „hai, hai la sală, hai să facem”. Da, îmi doresc doar să fiu sănătos, să-mi mențin stilul ăsta în care să fac sport constant, pentru că realizez că am un copil mic și vreau ca la 60-70 de ani să nu mă târâi după ea, să fiu în stare să merg, să călătoresc cu ea sau cine știe, habar n-am, dar să mă țin după ea. Să nu fiu un moș”, a mărturisit cântărețul pentru cancan.ro.

Citește și: Medicul Sorin Ianceu, supraviețuitor al accidentului din Apuseni, acuzat că a mutilat o femeie: „Totul a început într-un salon”

Citește și: Ramona Olaru, despre divorț: „A fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea”. De ce a păstrat numele fostului soț și cum i s-a schimbat viața după despărțire / Exclusiv

Ce dietă urmează cei doi

Nu în urmă cu mult timp, Gina Pistol a mărturisit ce dietă urmează, dar și cum a reușit să slăbească opt kilograme. Prezentatoarea de televiziune și Smiley, partenerul ei de viață, se bazează pe o dietă cu lapte.

„Trebuia să slăbesc puțin. Ca să arați bine pe sticlă trebuie să fii mai slab decât în realitate. Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!

M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”, a precizat vedeta pentru click.ro.

Sursa foto: Instagram/ Facebook

Urmărește-ne pe Google News