Ramona Olaru, despre divorț: „A fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea”. De ce a păstrat numele fostului soț și cum i s-a schimbat viața după despărțire / Exclusiv

Ramona Olaru a oferit detalii rare despre divorțul de Bogdan Olaru, la Fresh by Unica. Prezentatoarea de la Antena 1 ne-a spus cum i s-a schimbat viața după despărțire, dar și de ce a păstrat numele fostului soț.

Ramona Olaru, dezvăluiri rare despre divorț

Ramona Olaru (36 de ani) a mărturisit că s-a simțit eliberată după divorțul de Bogdan Olaru. Prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a explicat că nu se simțea în totalitate împlinită în fostul mariaj și ne-a dezvăluit că s-a folosit de perioada de după divorț pentru a se dedica 100% carierei.

„Mi se părea absurd să te desparți de omul pe care l-ai ales să te căsătorești cu el, până am înțeles, mai târziu, că nu trebuie să stai dacă nu ești împlinit în totalitate și mă bucur că am rezolvat lucrul ăsta până în 30 de ani. (…) Cam așa se întâmplă. Dacă te căsătorești devreme, până în 30 de ani îți dai seama de lucruri”, a explicat Ramona Olaru, la Fresh by Unica, sezonul 5.

Cum i s-a schimbat viața după despărțirea de Bogdan Olaru

Prezentatoarea de la „Splash! Vedete la apă” ne-a mărturisit că „s-a setat pe profesional” după divorț. Mai târziu însă, au urmat câteva episoade personale care au doborât-o, dar după care s-a ridicat învingătoare.

„Am fost eliberată. Eliberată la maximum. (…) Am zburat de atunci. Am zburat în sus. După aceea au mai urmat niște episoade pe personal care au încercat să mă doboare. M-au doborât în unele situații, dar m-am ridicat. Dar divorțul a fost o decizie foarte bună, foarte bună, extraordinară. Cred că una dintre cele mai bune decizii din viața mea”, ne-a mai povestit.

De ce a păstrat numele fostului soț

Ramona ne-a spus și de ce a ales să păstreze numele de familie al fostului soț. Înainte de căsătorie, prezentatoarea se numea Ramona Plăișanu.

„În vremea respectivă începusem să devin cunoscută. Și m-am super obișnuit cu numele. Al meu era mai greu, mai complicat. Îți lua mai mult timp să-l pronunți. Și atunci am văzut că se leagă foarte bine cele două nume și am zis ce-mi mai bat capul, nici nu mai vreau să schimb buletinul. Da (el a fost de acord să-i lase numele – n.red.), altfel nu poți să îl păstrezi, dacă nu semnează că e de acord”, ne-a explicat Ramona.

