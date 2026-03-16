Traian Băsescu, reacție după ce România a permis Statelor Unite accesul la baza Kogălniceanu: „Este posibil ca Iranul să încerce să lovească”

Traian Băsescu a tras un semnal de alarmă după ce România a permis Statelor Unite accesul la baza Mihail Kogălniceanu, susținând că Iranul ar putea, în aceste condiții, să încerce să atace această bază și nu numai. Fostul președinte îndeamnă statul român să ia măsuri urgente de informare a populației cu privire la posibile atacuri.

Traian Băsescu, semnal de alarmă după ce România a permis SUA accesul la baza Kigălniceanu

„Doar o părere personală. Nu mi-am propus să intru în contradicţie cu afirmaţiile oficiale. Conţinutul acestei postări este doar o opinie personală generată de faptul că evoluţiile internaţionale sunt incerte în primul rând datorită imprevizibilului Trump. La solicitare expresă, România a pus la dispoziţia armatei SUA bazele militare de la Kogălniceanu şi Câmpia Turzii. Decizia este corectă şi în interesul pe termen lung al consolidării relaţiei cu SUA şi a securităţii României”, a afirmat Traian Băsescu pe Facebook.

Pe de altă parte, fostul șef al statului spune că armamentul trimis de SUA nu este deloc unul „defensiv”, așa cum s-a anunțat.

„În cele două baze militare vor fi găzduite avioane cisternă pentru alimentarea în aer a avioanelor de vânătoare/bombardament, drone de cercetare şi bombardament, radare destinate dirijării sistemelor antirachetă şi a avioanelor de luptă, etc. În opinia mea, nimic din cele de mai sus nu înseamnă echipament militar defensiv”, a explicat el.

Citește și: Călin Georgescu, întrebat din ce se întreține: „Dumnezeu ne ține pe toți”. A recunoscut că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță

Citește și: Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, declarații după ce au semnat parteneriatul strategic. România va ajuta energetic Ucraina și va trimite gaze: „Două interconectoare vor fi”

Traian Băsescu crede că Iranul ar putea ataca România

În același timp, Traian Băsescu susține că Iranul ar putea lovi România și deși țara noastră dispune de echipamentul necesar pentru eliminarea riscurilor, nimeni nu garantează că totul va fi bine.

„Deşi avem o relaţie veche şi bună, este posibil ca Iranul să încerce să lovească echipamentele americane dislocate în bazele de la Kogălniceanu şi Turda. Într-o astfel de situaţie România dispune de echipamentele militare necesare pentru a îndepărta pericolul dar nimeni nu poate garanta eliminarea tuturor riscurilor. Atacurile teroriste efectuate de islamişti radicalizaţi sau atacurile cibernetice reprezintă o altă categorie de riscuri”, a subliniat fostul președinte.

Citește și: Amenzi de 12.000 lei în 2026 pentru românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală

Citește și: Cu cât va crește salariul minim de la 1 iulie 2026. Premierul Ilie Bolojan anunțat măsura: „Un pas important”

Astfel, Traian Băsescu îndeamnă statul român să ia informeze corect populația cu privire la modul de acțiune în cazul unui atac.

„În aceste condiţii, în opinia mea, statul roman trebuie să ia urgent măsuri preventive de informare a populaţiei legat de modul de acţiune în cazul unor posibile atacuri. Poate ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească unde se adăposteşte el şi familia, dacă are bani şi mijloace de subzistenţă pentru două trei zile, dacă ar fi nevoie. Pentru riscurile de mai sus spuneam în postarea mea anterioară că Trump trebuie să plătească. Să notăm! Nu mai este gratis ca în Afganistan, Irak şi Balcani”, a mai spus el.

În același timp, Traian Băsescu a subliniat faptul că postarea sa din mediul online, în care își exprimă îngrijorările, este „doar o părere”.

