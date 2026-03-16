Călin Georgescu a fost invitat la Realitatea Plus, acolo unde a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre campania lui la prezidențiale, în care a recunoscut că a apelat la ajutorul lui Sebastian Ghiță. Iată ce declarații a făcut fostul prezidențiabil.

Călin Georgescu a revenit în spațiul public după o perioadă în care a stat deoparte. Invitat la o emisiune la Realitatea Plus, el a lăsat de înțeles că ar putea candida din nou la funcția de președinte.

Întrebat din ce bani se întreține, Georgescu a evitat răspunsul, spunând:

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări – să spun așa – ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Citește și: Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară. Decizia Tribunalului București este definitivă

Întrebarea vine în contextul în care Călin Georgescu este mereu însoțit de bodyguarzi și circulă doar cu mașină cu șofer. Conform declarației de avere, acesta nu mai încasează bani de nicăieri. Același document arată că soția lui încasează aproximativ 2.000 de euro pentru firma pe care o deține. În afară de acești bani, familia mai încasează doar alocația copiilor, cam 600 de lei pe lună.

Conform aceleași declarații, Georgescu ar avea două conturi bancare în care are aproximativ 260.000 de euro. Totuși, el a spus că a cumpărat vila în care locuiește cu familia și că și-a plătit amenda de 200.000 de lei de la Autoritatea Electorală Permanentă.

A recunoscut că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță

Sebastian Ghiță susține într-o înregistrare că fostul candidat la prezidențiale i-a cerut ajutorul încă din anul 2021 pentru campania din 2024.

Georgescu spune că întâlnirea a avut loc, dar nu îl dorea ajutorul financiar al omului de afaceri.

Citește și: Cum arată casa din Austria în care Călin Georgescu a locuit înainte de a reveni în România / Galerie foto

„Este adevărat că m-am văzut cu dânsul în Belgrad, alte chestiuni sunt puerile. Nu (n.r. Nu am stat 3 ore). Sunt detalii insignifiante. Da, am fost, m-am văzut, dar atât cu dânsul, cât și cu alți 7-8 similari cărora le-am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi-l dea”, a recunoscut Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a spus că întâlnirea a făcut parte din strategia lui și când a auzit că SRI știe că nu mai are bani, a candidat.

Citește și: Călin Georgescu, declarații controversate despre cine ar controla țara. „Vor să lanseze al Treilea Război Mondial din România!”

„Asta a făcut parte din strategia mea. Ulterior, după ce am parcurs acești șapte-opt, am auzit din partea Serviciului Român de Informații că Georgescu nu are bani, deci nu are cum să câștige, stăm liniștiți, atunci m-am înscris în cursă (….) Știam precis cine sunt, m-am dus special. Aveam un singur risc, că putea să îmi dea. Atunci era rău, așa am gândit lucrurile, că eram convins că nu voi primi nimic și atunci am făcut acest drum”, a mai menționat fostul prezidențiabil.

