  MENIU  
Călin Georgescu, întrebat din ce se întreține: „Dumnezeu ne ține pe toți". A recunoscut că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 16.03.2026, 14:45

Călin Georgescu a fost invitat la Realitatea Plus, acolo unde a vorbit despre mai multe subiecte, inclusiv despre campania lui la prezidențiale, în care a recunoscut că a apelat la ajutorul lui Sebastian Ghiță. Iată ce declarații a făcut fostul prezidențiabil.

Călin Georgescu, întrebat din ce faci bani. Ce răspuns a oferit

Călin Georgescu a revenit în spațiul public după o perioadă în care a stat deoparte. Invitat la o emisiune la Realitatea Plus, el a lăsat de înțeles că ar putea candida din nou la funcția de președinte.

Întrebat din ce bani se întreține, Georgescu a evitat răspunsul, spunând: 

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări – să spun așa – ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Cuplul care uimește showbizul! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani! FOTO
Recomandarea zilei

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru propagandă legionară. Decizia Tribunalului București este definitivă

Întrebarea vine în contextul în care Călin Georgescu este mereu însoțit de bodyguarzi și circulă doar cu mașină cu șofer. Conform declarației de avere, acesta nu mai încasează bani de nicăieri. Același document arată că soția lui încasează aproximativ 2.000 de euro pentru firma pe care o deține. În afară de acești bani, familia mai încasează doar alocația copiilor, cam 600 de lei pe lună.

Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Recomandarea zilei

Conform aceleași declarații, Georgescu ar avea două conturi bancare în care are aproximativ 260.000 de euro. Totuși, el a spus că a cumpărat vila în care locuiește cu familia și că și-a plătit amenda de 200.000 de lei de la Autoritatea Electorală Permanentă.

A recunoscut că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță

Sebastian Ghiță susține într-o înregistrare că fostul candidat la prezidențiale i-a cerut ajutorul încă din anul 2021 pentru campania din 2024.

Georgescu spune că întâlnirea a avut loc, dar nu îl dorea ajutorul financiar al omului de afaceri.

Citește și: Cum arată casa din Austria în care Călin Georgescu a locuit înainte de a reveni în România / Galerie foto

„Este adevărat că m-am văzut cu dânsul în Belgrad, alte chestiuni sunt puerile. Nu (n.r. Nu am stat 3 ore). Sunt detalii insignifiante. Da, am fost, m-am văzut, dar atât cu dânsul, cât și cu alți 7-8 similari cărora le-am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi-l dea”, a recunoscut Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a spus că întâlnirea a făcut parte din strategia lui și când a auzit că SRI știe că nu mai are bani, a candidat.

Citește și: Călin Georgescu, declarații controversate despre cine ar controla țara. „Vor să lanseze al Treilea Război Mondial din România!”

„Asta a făcut parte din strategia mea. Ulterior, după ce am parcurs acești șapte-opt, am auzit din partea Serviciului Român de Informații că Georgescu nu are bani, deci nu are cum să câștige, stăm liniștiți, atunci m-am înscris în cursă (….) Știam precis cine sunt, m-am dus special. Aveam un singur risc, că putea să îmi dea. Atunci era rău, așa am gândit lucrurile, că eram convins că nu voi primi nimic și atunci am făcut acest drum”, a mai menționat fostul prezidențiabil.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Ce a făcut Daniel Nuță trei luni în Atena: „Mi-a dat un boost foarte mare”. De ce s-a dus în Grecia
Fanatik
„El e jucătorul care-ți câștigă meciul sau îți strică toată echipa”. Notele lui Dragomir după FCSB – Metaloglobus 0-0. Exclusiv
„El e jucătorul care-ți câștigă meciul sau îți strică toată echipa”. Notele lui Dragomir după FCSB – Metaloglobus 0-0. Exclusiv
GSP.ro
„Nu e deloc naiv!” » O celebră actriță face dezvăluiri despre Leo Messi: „Lumea crede că e un sfânt”
„Nu e deloc naiv!” » O celebră actriță face dezvăluiri despre Leo Messi: „Lumea crede că e un sfânt”
Click.ro
„Mă spălam în tomberon”. Povestea cutremurătoare a lui Valentin Tănase, supranumit „cel mai rapid om din România”, concurent la „Desafio: Aventura”
„Mă spălam în tomberon”. Povestea cutremurătoare a lui Valentin Tănase, supranumit „cel mai rapid om din România”, concurent la „Desafio: Aventura”
TV Mania
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Redactia.ro
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Citește și...
Adi Mutu, declarație tare: „Hagi va prelua echipa națională. E timpul lui!”. Unde se aseamănă Gică și Gigi Becali. Exclusiv
Imagini rare cu Maria şi Traian Băsescu! Fostul preşedinte, apariţie îngrijorătoare. Cum arată acum fostul cuplu prezidenţial
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Iranul amenință România: Cu siguranță va exista un răspuns din partea noastră
Amenzi de 12.000 lei în 2026 pentru românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Cine este Delia Dinu, cel mai longeviv consilier prezidențial. Câți președinți ai României a consiliat. Nicușor Dan a numit-o la șefia protocolului Administrației Prezidențiale
Cu cât va crește salariul minim de la 1 iulie 2026. Premierul Ilie Bolojan anunțat măsura: „Un pas important”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elvira Deatcu, mesaj emoționant pentru fiul cel mic, Filip, care a împlinit 18 ani: „Mulțumesc că mi-ai îngăduit să pun și fotografie!”
Elvira Deatcu, mesaj emoționant pentru fiul cel mic, Filip, care a împlinit 18 ani: „Mulțumesc că mi-ai îngăduit să pun și fotografie!”
John Alford a murit în închisoare. Actorul a fost condamnat pentru agresiuni sexuale împotriva minorilor
John Alford a murit în închisoare. Actorul a fost condamnat pentru agresiuni sexuale împotriva minorilor
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Best Dressed la Premiile Oscar 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Best Dressed la Premiile Oscar 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Nu mai ascund faptul că formează un cuplu! Cele două vedete au venit împreună la Premiile Oscar 2026, iar gesturile de tandrețe nu au lipsit. Foto
Nu mai ascund faptul că formează un cuplu! Cele două vedete au venit împreună la Premiile Oscar 2026, iar gesturile de tandrețe nu au lipsit. Foto
DailyBusiness.ro
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Laureatul Nobel Joseph Stiglitz spune că inteligența artificială nu doar că îți poate lua locul de muncă, dar va face clasa „tech bro” și mai bogată
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
A1.ro
Adela Popescu îl lasă pe Radu Vâlcan singur în Thailanda. De ce nu îl mai însoțește la filmările Insula Iubirii 2026
Adela Popescu îl lasă pe Radu Vâlcan singur în Thailanda. De ce nu îl mai însoțește la filmările Insula Iubirii 2026
Cum arată viața Teodorei după ce a învins cancerul. Fiica lui Meme Stoica are reguli clare în alimentație: „Pui, găină și curcan doar de țară”
Cum arată viața Teodorei după ce a învins cancerul. Fiica lui Meme Stoica are reguli clare în alimentație: „Pui, găină și curcan doar de țară”
Vedeta care a decis să se mute definitiv în Dubai, înainte cu câteva zile să izbucnească războiul din Orientul Mijlociu: „În fiecare dimineață mă trezesc…”
Vedeta care a decis să se mute definitiv în Dubai, înainte cu câteva zile să izbucnească războiul din Orientul Mijlociu: „În fiecare dimineață mă trezesc…”
Alexandra Căpitănescu, reacție după ce s-a cerut descalificarea piesei sale, „Choke me” cu care a intrat în semifinala Eurovision: „E o metaforă”
Alexandra Căpitănescu, reacție după ce s-a cerut descalificarea piesei sale, „Choke me” cu care a intrat în semifinala Eurovision: „E o metaforă”
Anca Serea își face școală de bună maniere și protocol. Cât vor costă cursurile: „Eu voi fi trainerul principal”
Anca Serea își face școală de bună maniere și protocol. Cât vor costă cursurile: „Eu voi fi trainerul principal”
Observator News
O nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publice
O nouă metodă de înşelătorie face victime printre români. Totul se întâmplă în spaţii publice
Libertatea pentru Femei
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
Urania, avertismente dure pentru trei zodii! Vin zile tensionate la serviciu, discuții, probleme mari și obstacole copleșitoare
Viva.ro
E bombă în showbiz, la două zile de când și-au anunțat divorțul! Ce s-a aflat despre Andreea Popescu și Rareș Cojoc dă totul peste cap: "Nu este normal..."
E bombă în showbiz, la două zile de când și-au anunțat divorțul! Ce s-a aflat despre Andreea Popescu și Rareș Cojoc dă totul peste cap: "Nu este normal..."
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Redactia.ro
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Doliu în lumea muzicii din România. A murit unul dintre liderii trupei Holograf
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ultima oră! Iran lansează un avertisment dur pentru România în plină criză internațională
Ultima oră! Iran lansează un avertisment dur pentru România în plină criză internațională
Medicii spun că această schimbare în alimentație poate reduce riscul de cancer de colon
Medicii spun că această schimbare în alimentație poate reduce riscul de cancer de colon
Femeile pot afla dacă vor face demență cu 25 de ani înainte de apariția simptomelor! Testul revoluționar care schimbă totul
Femeile pot afla dacă vor face demență cu 25 de ani înainte de apariția simptomelor! Testul revoluționar care schimbă totul
Adevărata cauză a hipertensiunii arteriale ar putea avea legătură cu respirația, spun cercetătorii
Adevărata cauză a hipertensiunii arteriale ar putea avea legătură cu respirația, spun cercetătorii
TV Mania
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Doliu în televiziune! Un celebru prezentator tv a murit! Boala nemiloasă care i-a distrus plămânii. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Doliu în televiziune! Un celebru prezentator tv a murit! Boala nemiloasă care i-a distrus plămânii. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Leonard Miron a ajuns de nerecunoscut. Transformare şocantă a fostului prezentator TV. A slăbit peste 60 de kg
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Îți aduci aminte de Laura Andreșan? E transformată complet și are o meserie neașteptată. Cum arată acum
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton