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A murit George Blay, fost campion al României cu Dinamo București. Avea 45 de ani

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.  Actualizat 23.07.2026, 11:18
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A murit George Blay, fost campion al României cu Dinamo București. Avea 45 de ani, iar vestea tristă a fost confirmată de jurnaliștii din țara sa natală. Fostul apărător din Ghana s-a stins din viață departe de casă, în America, lăsând amintiri dragi susținătorilor echipei din Capitală, care solicită acum un minut de reculegere la următorul meci oficial.

George Blay, fostul fundaș din Ghana, care a cucerit trofeul suprem în Ștefan cel Mare, s-a stins departe de casă, lăsând în urmă amintiri dragi susținătorilor echipei din Capitală. Ceremonia de adio a urmat tradițiile africane, iar fanii doresc un omagiu special la următorul meci oficial.

A murit George Blay, fost campion al României cu Dinamo București

O pierdere imensă zguduie lumea fotbalului! George Blay, fost fotbalist reprezentativ din Ghana, recunoscut de suporteri pentru performanțele obținute în tricoul alb-roșu, a părăsit această lume în America. Acolo trăia de o bună perioadă alături de cei dragi.

Informația dureroasă a fost transmisă public de către o filială din străinătate a suporterilor dinamoviști, care au deplâns dispariția celui ce a îmbrăcat echipamentul din Ștefan cel Mare la jumătatea anilor două mii. Născut spre sfârșitul verii anului 1980, fostul apărător a evoluat pentru gruparea bucureșteană o perioadă de patru sezoane, având o contribuție importantă la performanța din primăvara anului 2007, când echipa a obținut ultimul trofeu suprem din palmares.

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Trecerea sa în neființă a survenit în prima parte a verii, pe 21 iunie, însă ceremonia funerară a fost organizată abia pe 17 iulie, peste Ocean, în statul Maryland.

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Perioada extinsă dintre momentul decesului și ziua înhumării este explicată prin tradițiile specifice poporului african. În acea zonă a globului, ritualul de adio reprezintă un moment sacru, ce necesită o organizare meticuloasă pentru ca toate rudele împrăștiate pe glob, mai ales cele stabilite în Marea Britanie sau America, să poată fi prezente.

Obiceiul cere ca ulterior slujbei, apropiații să se strângă pentru a-și aminti momentele frumoase din viața celui dispărut și pentru a oferi sprijin celor rămași în suferință. De asemenea, dacă cei afectați au dificultăți financiare, comunitatea se mobilizează discret pentru a face rost de bani.

„Odihnește-te în pace, George! O veste foarte tristă pentru toți dinamoviștii, fostul nostru jucător George Blay, a încetat din viață. Internaționalul ganez era născut pe 7 august 1980. A jucat la Dinamo între 2006 și 2010, iar în 2007 a pus umărul la câștigarea ultimului titlu de campioană.

Decesul a avut loc pe 21 iunie, iar înmormântarea a avut loc vineri, 17 iulie, în Statele Unite, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland. Îi rugăm pe oficialii clubului să solicite un moment de reculegere la meciul de sâmbătă seară cu Univ Craiova. George Blay merită acest lucru. 

Mai multă lume ne-a scris, mirată de intervalul de timp destul de lung, de aproape o lună, între deces și înmormântare. În cultura ganeză, înmormântarea este evenimentul căruia i se acordă cea mai mare importanță din partea rudelor și prietenilor. Membrii familiei, care trăiesc răspândiți prin mai multe țări ale lumii, în special în UK și Statele Unite, au nevoie de timp pentru a ajunge la înmormântare. E foarte important ca familia să fie prezentă. 

A doua zi după înmormântare, membrii familiei se adună pentru a-l comemora pe cel plecat, vorbind despre viața lui și încurajând familia. În cazul familiilor mai nevoiașe, comunitatea strânge bani în mod discret pentru a susține familia îndoliată, mai ales dacă cel decedat era capul familiei”, a transmis DDB Italia.

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Fanii le-au cerut conducătorilor actuali ai echipei să organizeze un minut de tăcere în memoria fostului fotbalist cu ocazia viitoarei partide de campionat împotriva rivalilor din Bănie. Vestea tristă privind decesul lui a fost atestată oficial și de către reprezentanții presei din țara sa natală.

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George Blay a avut o carieră impresionantă în fotbal

George Blay, fundașul de bandă dreaptă, a făcut parte din lotul Ghanei la ediția din 2002 a Cupei Africii pe Națiuni. Înainte de transferul la Dinamo, sportivul a petrecut mai mulți ani în campionatul Belgiei, unde a îmbrăcat tricoul echipelor Standard Liege, Mechelen și La Louviere.

După plecarea de la formația din Ștefan cel Mare, și-a continuat parcursul în România, evoluând în primul eșalon pentru Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni. Ultima echipă din cariera sa a fost Royal Antwerp, club din Belgia, unde s-a retras din activitate.

Foto: Facebook

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