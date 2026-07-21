Sofia, fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, a avut un accident cu rulota. Reacția actorului

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Sofia, fiica cea mare a lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru, a avut un accident rutier în timp ce se îndrepta cu rulota spre Electric Castle. Tânăra de 19 ani a povestit, cu lacrimi în ochi, incidentul, iar reacția celebrului ei tată nu a întârziat să apară.

Sofia Bucur a avut un accident rutier

Sofia a decis să meargă cu rulota la Electric Castle, însă, pe drum, aceasta a avut un accident. Tânăra a intrat cu autovehiculul într-un pod, cauzându-i daune evidente. Cu lacrimi în ochi, aceasta a povestit pe Instagram ce i s-a întâmplat.

„Am intrat într-un pod cu rulota. Am rupt o chingă de la rulotă”, a afirmat, plângând, fiica lui Dragoș Bucur, precizând că va povesti totul, mai pe larg, într-o postare ulterioară pe canalul ei de YouTube.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Printre cei care au comentat la postarea Sofiei se numără chiar tatăl ei, Dragoș Bucur, care a încercat să destindă atmosfera cu un mesaj plin de umor: „Mamă… ai stricat rulota!”

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Cu ce se ocupă fiica lui Dragoș Bucur și a Danei Nălbaru

Sofia Bucur este cunoscută pentru personalitatea ei puternică și pentru parcursul său atipic. Crescută într-un mediu care a încurajat libertatea și creativitatea, ea nu a urmat traseul educațional clasic. De la vârsta de 9 ani, Sofia a fost educată în sistem homeschooling, studiind acasă conform unui program adaptat nevoilor sale. Acum, la 19 ani, locuiește singură, după ce s-a mutat din satul Moșteni-Greci, Argeș, unde părinții ei s-au stabilit în 2024.

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Tânăra a demonstrat că este o adevărată luptătoare. Practicantă de brazilian jiu-jitsu, Sofia se bucură de o viață activă și creativă. Moștenind pasiunea tatălui său pentru film, ea a contribuit la scenariul serialului „Delta Neagră”, în care a și jucat alături de Dragoș Bucur.

Mai mult, Sofia a apărut în videoclipul piesei „Ce seară minunată”, lansată de Mario Fresh, arătându-și versatilitatea artistică.

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Sursă foto: Instagram

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