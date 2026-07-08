Mariana Moculescu și-a dat din nou fiica în judecată. Nidia Moculescu a aflat din presă de proces

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Mariana Moculescu și-a dat din nou fiica în judecată, la câteva luni de când a decis să închidă un proces asemănător. Fosta soție a lui Horia Moculescu îi cere Nidiei pensie de întreținere, susținând că are probleme financiare și nu se poate întreține singură.

Mariana Moculescu a dat-o în judecată pe Nidia

Relația dintre Mariana Moculescu și fiica ei, Nidia, a fost mereu una complicată. Problemele financiare cu care se confruntă fosta soție a lui Horia Moculescu au dus, în 2025, la un prim proces îndreptat împotriva propriei fiice. Atunci, Mariana a cerut sprijin financiar, însă cele două au ajuns ulterior la o înțelegere amiabilă, iar procesul a fost retras. Însă aceasta pare să fi fost doar o pace temporară, căci la finalul lunii iunie 2026, Mariana a inițiat un nou demers juridic împotriva Nidiei.

Pe 29 iunie, Mariana Moculescu a depus o nouă cerere în instanță, solicitând pensie de întreținere. Conform legislației din România, părinții pot cere sprijin financiar de la copiii lor dacă nu se pot întreține singuri, suferă de probleme medicale sau au dificultăți financiare, iar urmașii lor au capacitatea de a-i sprijini. În cazul de față, procesul este în etapa inițială, iar fosta soția lui Horia Moculescu trebuie să demonstreze în fața magistraților că situația ei actuală este una critică.

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Mariana Moculescu are probleme financiare

De mai mulți ani, Mariana Moculescu a recunoscut public că traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. În prezent, aceasta este implicată într-un alt proces de evacuare din apartamentul în care locuiește, din cauza unor restanțe la plata chiriei care se întind pe luni de zile.

Lupta pentru a-și asigura un trai decent a făcut-o să recurgă din nou la instanță, în speranța unui sprijin din partea fiicei sale.

Contactată de jurnaliștii Spynews, Mariana Moculescu a refuzat să ofere detalii despre noul proces, susținând că este o chestiune privată.

„Asta nu am cum să-ți spun și rămâne doar problema și atât. Nu este pentru presă. E treaba mea și rămâne în privat”, a declarat aceasta.

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Reacția Nidiei Moculescu

Pe de altă parte, Nidia Moculescu nu a știut nimic de acțiunea legală a mamei sale, aceasta aflând din presă că Mariana Moculescu a dat-o din nou în judecată. Mai mult, aceasta a rugat jurnaliștii să îi spună care sunt motivele pentru care cea care i-a dat viață o aduce din nou în fața unei instanțe.

„Pentru ce m-a dat în judecată? Nu vreau să comentez nimic. Nu mă întreba nimic, te rog. Că nu vreau să comentez nimic. Mulțumesc”, a spus Nidia Moculescu.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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