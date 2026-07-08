  MENIU  
Home > Vedete > Mariana Moculescu și-a dat din nou fiica în judecată. Nidia Moculescu a aflat din presă de proces

Mariana Moculescu și-a dat din nou fiica în judecată. Nidia Moculescu a aflat din presă de proces

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mariana Moculescu și-a dat din nou fiica în judecată, la câteva luni de când a decis să închidă un proces asemănător. Fosta soție a lui Horia Moculescu îi cere Nidiei pensie de întreținere, susținând că are probleme financiare și nu se poate întreține singură.

Mariana Moculescu a dat-o în judecată pe Nidia

Relația dintre Mariana Moculescu și fiica ei, Nidia, a fost mereu una complicată. Problemele financiare cu care se confruntă fosta soție a lui Horia Moculescu au dus, în 2025, la un prim proces îndreptat împotriva propriei fiice. Atunci, Mariana a cerut sprijin financiar, însă cele două au ajuns ulterior la o înțelegere amiabilă, iar procesul a fost retras. Însă aceasta pare să fi fost doar o pace temporară, căci la finalul lunii iunie 2026, Mariana a inițiat un nou demers juridic împotriva Nidiei.

nidia si mariana moculescuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Pe 29 iunie, Mariana Moculescu a depus o nouă cerere în instanță, solicitând pensie de întreținere. Conform legislației din România, părinții pot cere sprijin financiar de la copiii lor dacă nu se pot întreține singuri, suferă de probleme medicale sau au dificultăți financiare, iar urmașii lor au capacitatea de a-i sprijini. În cazul de față, procesul este în etapa inițială, iar fosta soția lui Horia Moculescu trebuie să demonstreze în fața magistraților că situația ei actuală este una critică.

Citește și: Mirabela Grădinaru, în două ținute elegante la Ankara. Accesoriile surpriză purtate de Prima Doamnă

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

Citește și: Ce notă au primit Răzvan și Irina Fodor, ca părinți, de la fiica lor, Diana: „Pe mine m-a rănit îngrozitor” / Exclusiv

Mariana Moculescu are probleme financiare

De mai mulți ani, Mariana Moculescu a recunoscut public că traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. În prezent, aceasta este implicată într-un alt proces de evacuare din apartamentul în care locuiește, din cauza unor restanțe la plata chiriei care se întind pe luni de zile.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Lupta pentru a-și asigura un trai decent a făcut-o să recurgă din nou la instanță, în speranța unui sprijin din partea fiicei sale.

Contactată de jurnaliștii Spynews, Mariana Moculescu a refuzat să ofere detalii despre noul proces, susținând că este o chestiune privată.

„Asta nu am cum să-ți spun și rămâne doar problema și atât. Nu este pentru presă. E treaba mea și rămâne în privat”, a declarat aceasta.

Citește și: Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 

Citește și: Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”

Reacția Nidiei Moculescu

Pe de altă parte, Nidia Moculescu nu a știut nimic de acțiunea legală a mamei sale, aceasta aflând din presă că Mariana Moculescu a dat-o din nou în judecată. Mai mult, aceasta a rugat jurnaliștii să îi spună care sunt motivele pentru care cea care i-a dat viață o aduce din nou în fața unei instanțe.

„Pentru ce m-a dat în judecată? Nu vreau să comentez nimic. Nu mă întreba nimic, te rog. Că nu vreau să comentez nimic. Mulțumesc”, a spus Nidia Moculescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nidia și Mariana Moculescu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Orașul din Italia care se vizitează la pas: este mai ieftin și mai frumos ca Roma sau Barcelona
Fanatik
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l urmărească pentru un transfer
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l urmărească pentru un transfer
GSP.ro
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
Click.ro
Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru pentru întâlnirea cu Donald Trump. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
Ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru pentru întâlnirea cu Donald Trump. Cum s-a îmbrăcat partenera lui Nicușor Dan
TV Mania
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Redactia.ro
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Citește și...
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir
Unde poți întâlni rechini în Grecia. Cele mai multe semnalări vin din șase regiuni. Harta actualizată în timp real
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Momentul în care Nicușor Dan i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru lui Donald Trump. Imagini de la dineul de la Ankara
Maia, fiica lui Teo Trandafir, despre drama copilăriei: „Acolo cred că a fost durerea cea mai mare”
Fiica de 2 ani a unei influencerițe, diagnosticată cu cancer: „Ne-au informat că boala s-a răspândit”
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mirabela Grădinaru, în două ținute elegante la Ankara. Accesoriile surpriză purtate de Prima Doamnă
Mirabela Grădinaru, în două ținute elegante la Ankara. Accesoriile surpriză purtate de Prima Doamnă
Ce notă au primit Răzvan și Irina Fodor, ca părinți, de la fiica lor, Diana: „Pe mine m-a rănit îngrozitor” / Exclusiv
Ce notă au primit Răzvan și Irina Fodor, ca părinți, de la fiica lor, Diana: „Pe mine m-a rănit îngrozitor” / Exclusiv
Proiecte speciale
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei
Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei
Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”
Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”
Observator News
Satul în care milionarii își cumpără case pe bandă rulantă, spre disperarea localnicilor
Satul în care milionarii își cumpără case pe bandă rulantă, spre disperarea localnicilor
Libertatea pentru Femei
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Afecțiunea neurologică greu de diagnosticat care provoacă amețeli severe
Afecțiunea neurologică greu de diagnosticat care provoacă amețeli severe
Diabetul vindecat în testele de laborator cu un nou tratament care nu controlează doar glicemia, ci țintește cauza bolii
Diabetul vindecat în testele de laborator cu un nou tratament care nu controlează doar glicemia, ci țintește cauza bolii
Banii pe care pensionarii cu venituri mici îi pot primi în 2026. Ajutoarele care se dau automat și sumele care trebuie cerute la primărie
Banii pe care pensionarii cu venituri mici îi pot primi în 2026. Ajutoarele care se dau automat și sumele care trebuie cerute la primărie
Semnul care poate crește de 8,5 ori suspiciunea de cancer colorectal. Mulți nu îl iau în serios
Semnul care poate crește de 8,5 ori suspiciunea de cancer colorectal. Mulți nu îl iau în serios
TV Mania
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
CSID.ro
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Libertatea
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 37 de județe și București până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 37 de județe și București până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Summitul NATO de la Ankara. Ținutele alese de partenera lui Nicușor Dan
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Summitul NATO de la Ankara. Ținutele alese de partenera lui Nicușor Dan
Unde au stat Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru la poza de grup cu liderii NATO făcută la Ankara
Unde au stat Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru la poza de grup cu liderii NATO făcută la Ankara
Rezultate finale Evaluarea Națională 2026. Notele după contestații au fost publicate pe edu.ro
Rezultate finale Evaluarea Națională 2026. Notele după contestații au fost publicate pe edu.ro
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton