Cum arată Iuvenalia, fiica lui Marcel Pavel. Adolescenta a încheiat clasa a VI-a cu rezultate remarcabile

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Marcel Pavel radiază de mândrie! Iuvenalia a încheiat clasa a VI-a cu nota 10 la toate materiile, primind Premiul I cu coroniță. Cu această ocazie, artistul a împărtășit o imagine rară cu fiica sa, în mediul online.

Iuvenalia a terminat clasa a VI-a cu coroniță

Marcel Pavel are un motiv special de mândrie: fiica sa, Iuvenalia Pavel. Tânăra, care a absolvit recent clasa a VI-a cu rezultate remarcabile, a devenit o domnișoară minunată, atrăgând admirația celor din jur.

„Fetița mea, Iuvenalia Pavel a obținut Premiul I cu coroniță, absolvând clasa a VI-a cu nota 10 la toate materiile! Felicitări din toată inima, draga mea fetiță!”, a scris artistul pe rețelele sociale, împărtășind bucuria cu fanii săi.

Marcel Pavel a arătat, în nenumărate rânduri, cât de mândru este de copiii săi, iar Iuvenalia nu face excepție. Pe lângă rezultatele academice de excepție, tânăra a atras atenția și datorită frumuseții sale. Fanii artistului au reacționat cu entuziasm la imaginile recente cu ea, remarcând cât de mult a crescut și cât de grațioasă a devenit.

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Marcel Pavel, dezvăluiri rare despre familia sa

Legătura specială dintre Marcel Pavel și fiica sa este evidentă, iar artistul nu ezită să vorbească despre ea cu emoție în interviuri. Iuvenalia își tratează studiile cu seriozitate, lucru care arată că a moștenit disciplina și ambiția tatălui său.

Artistul a vorbit deseori despre rolul covârșitor pe care părinții săi l-au avut în formarea sa, mărturisind chiar într-o ediție a emisiunii Xtra Night Show că moștenește exigența de la tatăl său.

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„Tata ne trezea chiar și în miezul nopții și ne spunea cum să cântăm, ne așeza în liniște. Făceam și de plăcere, și obligat practic. De mic copil frecventam sălile de muzică. (…) Poate că de la tata sunt și eu exigent cu mine. Îi mulțumesc pentru acest lucru. Datorită lui sunt ce sunt azi, și datorită mamei mele. Eu n-am ajuns unde sunt pe bani, familia mea a dus grija zilei de mâine”, a povestit emoționat artistul.

Marcel Pavel nu ezită să își exprime recunoștința față de cei care i-au modelat drumul în viață, iar acum, la rândul său, își susține copiii să-și urmeze visele și să exceleze în tot ceea ce fac.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Iuvenalia, fiica lui Marcel Pavel

Sursă foto: Instagram

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