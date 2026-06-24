Fiica Nicoletei Luciu a debutat în modelling. Imaginile cu Kim pe podium au devenit virale

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Kim, fiica Nicoletei Luciu, a debutat pe podium la doar 14 ani într-o prezentare de modă la Miercurea Ciuc. Adolescenta a impresionat prin eleganța sa, amintindu-le fanilor de cariera de succes a mamei sale.
Kim Luciu, fiica Nicoletei Luciu, pare să fi moștenit nu doar frumusețea mamei sale, ci și pasiunea pentru lumina reflectoarelor. La doar 14 ani, tânăra a debutat pe podiumul unei prezentări de modă, atrăgând toate privirile cu o eleganță care amintește de începuturile în modelling ale celebri sale mame.
Recent, Kim a urcat pe podium într-o creație semnată de designerul Raluca Soare, impresionând prin naturalețea și rafinamentul său. Ținuta a fost o reinterpretare modernă a stilului retro: un top negru cu buline albe, completat cu o fustă albă lungă, decorată cu buline negre de dimensiuni mai mici.
Accesorizată cu o eșarfă albă cu buline negre și sandale negre cu toc, Kim a demonstrat că simțul estetic se transmite din generație în generație. Machiajul discret a accentuat tinerețea și delicatețea trăsăturilor sale, completând perfect conceptul prezentării.
„Pare desprinsă din filmele clasice”, a scris un urmăritor pe rețelele sociale.
Deși a renunțat la cariera în lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu continuă să fie o figură publică apreciată, rămânând activă online și împărtășind momente din viața sa personală și profesională. Acum, însă, vedeta are un nou motiv de mândrie: succesul fiicei sale.
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