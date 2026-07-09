Cabiria Morgenstern, despre schimbările aduse de maternitate: „Viața mea arată cu totul altfel”. Cum este Maia Morgenstern în rolul de bunică

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Cabiria Morgenstern, fiica celebrei Maia Morgenstern, trăiește bucuria maternității după nașterea fiului său, Amos Ezra, care a venit pe lume în urmă cu zece luni. Vedeta mărturisește că maternitatea i-a transformat complet viața, aducându-i un nou sens și fericire.

Cabiria Morgenstern, despre maternitate

Cabiria Morgenstern, fiica talentatei actrițe Maia Morgenstern, trăiește o perioadă plină de emoție și transformare. La doar zece luni după ce a devenit mamă pentru prima dată, Cabiria vorbește deschis despre cum venirea pe lume a băiețelului său, Amos Ezra, i-a schimbat complet viața. Într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, aceasta a împărtășit momentele unice și bucuriile imense ale noului său rol.

Cabiria, care formează un cuplu cu actorul Adrian Ciobanu, povestește că maternitatea a fost o dorință profundă.

„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat (…) Sigur, este mult mai multă oboseală, mai mult consum de energie, resurse, dar mi-a dat sens, mi-a dat scop, mi-a dat speranță venirea pe lume a lui Ezra. Este un copil foarte dorit, chiar sunt foarte fericită (…)”, a declarat aceasta.

Alegerea numelui micuțului, Amos Ezra, nu a fost deloc întâmplătoare, având o semnificație profundă: Ezra înseamnă „ajutor”, un simbol important pentru familia lor.

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Cum este Maia Morgenstern în rolul de bunică

Bucuria nașterii lui Amos Ezra a fost resimțită în toată familia, mai ales de Maia Morgenstern, care a devenit bunică pentru prima dată.

Cabiria Morgenstern dezvăluie cu umor că mama sa este extrem de implicată și entuziastă în acest nou rol.

„Mama își dorea foarte mult un nepot, nepoți de la mine, de la noi, copiii ei. Ezra este primul nepot și mama este extrem de încântată, este foarte prezentă, voluntară, uneori se aruncă și face lucruri mai devreme decât e cazul și atunci trebuie temperată (…) Nu m-aș avânta să spun că este o persoană care dă sfaturi (…) Comunicăm foarte eficient”, a mărturisit actrița.

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Deși maternitatea vine cu multe nopți nedormite și un consum intens de energie, Cabiria Morgenstern spune că aceste sacrificii pălesc în fața bucuriei de a-și ține copilul în brațe.

„Este mult mai intens decât mi-aș fi imaginat, dar nu aș schimba nimic. Fiul meu este cea mai mare bucurie”, afirmă actrița.

Amos Ezra, copil extrem de dorit, a adus o transformare completă în viața ei și i-a oferit o perspectivă nouă asupra existenței.

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Sursă foto: Facebook

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