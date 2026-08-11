Fiica Ronei Hartner nu își poate reveni după moartea mamei sale. Gestul tulburător pe care Rita Sumayla îl face în fiecare zi în memoria artistei

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La trei ani de la moartea Ronei Hartner, fiica sa, Rita Sumayla, păstrează neschimbat apartamentul în care a locuit cu mama sa. Obiectele artistei devin un refugiu emoțional, iar familia îi respectă doliul prelungit și legătura profundă cu amintirile.

Drama prin care trece Rita Sumayla, la 3 ani de la moartea artistei

Au trecut trei ani de la dispariția îndrăgitei artiste Rona Hartner, dar durerea pierderii ei rămâne la fel de vie pentru cei care au iubit-o. În special pentru fiica sa, Rita Sumayla, timpul pare să se fi oprit, iar apartamentul în care a crescut alături de mama ei a devenit un sanctuar al amintirilor. Familia artistei a ales să respecte procesul de doliu al Ritei, oferindu-i tot sprijinul și înțelegerea de care are nevoie.

Locuința în care Rona Hartner și fiica sa au trăit împreună a rămas aproape neatinsă, ca o capsulă a timpului. Hainele, parfumurile și chiar produsele de îngrijire personală ale artistei stau în același loc în care le-a lăsat.

„În continuare este greu și Rita știe că nu o putem înlocui pe mama ei. Încercăm să facem în așa fel încât durerea să-i fie mai ușoară. Ea păstrează și acum lucrurile mamei ei, nu s-a atins de ele. Timp de 3 ani toate au rămas la fel, casa arată identic ca în ziua în care Rona s-a dus. Mama noastră stă cu ea iar Rita îi mai spune „să nu cumva să mori și tu’. Nu ne lasă să mutăm nimic, nici măcar să ștergem praful. Parfumurile, cremele începute, totul a rămas acolo, de 3 ani. Încă nu a reușit să treacă peste partea asta. Noi îi respectăm tranziția asta, doliul ei”, a dezvăluit sora Ronei Hartner într-un interviu pentru Cancan.

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Rona Hartner, un exemplu de credință și iubire

Rona Hartner nu a fost doar o artistă desăvârșită, ci și o femeie care a trăit intens și pasional. Povestea sa de viață, cu toate suișurile și coborâșurile ei, este o sursă de inspirație pentru toți cei care au cunoscut-o.

Într-un interviu emoționant, Rona a povestit cum a ajuns să își schimbe viața din temelii pentru dragoste. A plecat în Franța cu o valiză mică și doar câteva lucruri personale, dar cu o inimă plină de speranță și credință.

„Am plecat la o filmare și, acolo, l-am văzut pe bărbatul vieții mele. Dragoste la prima vedere, o nebunie! Am rămas cu o valiză minusculă, cu trei haine în ea și cu două pixuri. Nu știam cum o să mă descurc, dar m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute”, povestea artista.

După o rugăciune sinceră într-o biserică goală, Rona Hartner a simțit că destinul i-a răspuns. A doua zi, a primit un apartament gratuit, situat chiar lângă locuința bărbatului de care se îndrăgostise.

„Era cea mai frumoasă poveste de dragoste, ca în filme”, mărturisea ea în emisiunea „Duet cu Alexandra”.

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Credința care a schimbat totul

Rona Hartner a fost mereu o persoană profund spirituală. A considerat că ajutorul venit la momentul potrivit, sub forma unui apartament oferit de un bărbat necunoscut, a fost un dar divin.

„Doamne, te rog din suflet, nu te-am rugat niciodată ceva material, dar acum te rog, dă-mi un apartament gratis, la Paris, imediat, că nu mai aveam casă. A doua zi, un tip pe care nu-l cunoșteam mi-a dat un apartament gratis”, a povestit Rona Hartner, amintind cu emoție de generozitatea celui care a ajutat-o în acel moment dificil.

Sursă foto: Facebook

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