Ce i-a declanșat boala Alinei Pușcău. Mesajul transmis de model după prima rundă de tratament: „De ce credeți că am ajuns aici?”

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Alina Pușcău, diagnosticată cu cancer de Revelion, urmează un tratament la o clinică din California. Modelul a dezvăluit cum i s-a declanșat boala, dar și cum se simte după prima doză de tratament, menționând că medicii au ales, pentru moment, să nu facă chimioterapie.

Cum i s-a declanșat boala Alinei Pușcău

Alina Pușcău a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul și despre factorii care ar fi contribuit la declanșarea acestei afecțiuni. În prezent, vedeta urmează un tratament la o clinică de renume din Statele Unite, unde își pune toată încrederea în echipa medicală.

Pentru Alina Pușcău, începutul anului 2026 a adus o veste care i-a schimbat complet viața. În noaptea de Revelion, aceasta a aflat că suferă de cancer. De atunci, lunile care au urmat au fost un adevărat test de rezistență, încercând diverse tratamente fără succes, până când a decis să caute ajutor specializat la o clinică din California.

„De ce credeți că am ajuns aici? Corpul meu avea foarte mult acid, în sânge. Din cauza acidității din corp se creează aceste tumori. E foarte important ce mănânci, ce cosmetice folosești, ce folosești pentru păr, cum te îmbraci. Toate acestea sunt foarte importante”, a declarat Alina Pușcău pe rețelele sociale.

În același timp, modelul a subliniat importanța prevenției și a îndemnat femeile să-și facă controale medicale regulate. Ea consideră că stilul de viață, alimentația și produsele cosmetice pe care le folosim joacă un rol crucial în menținerea sănătății. Cu toate acestea, vedeta nu își dorește compasiune, ci vrea să inspire femeile să își prioritizeze sănătatea.

„Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și… doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine”, a mai spus Alina Pușcău.

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Cum se simte după prima doză de tratament

Modelul a început tratamentul și imediat după prima doză le-a transmis un mesaj urmăritorilor ei, precizând că se simte foarte bine.

„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. Joi o să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a declarat Alina Pușcău.

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După tratament, vedeta a ținut să le mulțumească acestora pentru mesajele de susținere, dar și pentru faptul că s-au rugat pentru ea.

„M-am aranjat, m-am făcut frumoasă pentru voi, mă duc la biserică să mă rog pentru voi. Am primit niște mesaje așa de frumoase de la voi și vă mulțumesc din suflet și din inimă că sunteți alături de mine. Contează foarte mult și mă simt foarte bine. Nu mă simt rău după tratament. Mă simt foarte bine pentru că voi v-ați rugat cu mine și ați fost acolo pentru mine. Am simțit iubirea și pacea voastră și pe Dumnezeu lângă mine de a fost totul exact cum nu m-am așteptat. A fost perfect și vă mulțumesc și vă duc și eu mă rog pentru toată țară”, a mai spus Alina Pușcău pe Instagram.

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Sursă foto: Instagram

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